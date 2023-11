Costa Rica: SHIFT Porter Novelli, única agencia latina en ganar el Grand Prix latino y el Titanium Global en Sabre Awards

Costa Rica segundo lugar entre 60 países del mundo.

Por Revista Summa

SHIFT Porter Novelli y PHD Costa Rica recibieron el prestigioso Platinum Award en los Global SABRE Awards de PRovoke Media, un evento mundial que celebra las

mejores campañas de relaciones públicas del planeta, con un ingreso de más de 5,000

participaciones de más de 60 países, los premios Global SABRE, el talento costarricense fue

premiado por su innovadora campaña «Padvertising: Not A Luxury. Period», en apoyo a la Ley

de Justicia Menstrual de Costa Rica.

Este reconocimiento sitúa la campaña como la segunda mejor a nivel mundial en 2023,

consolidando su impacto y relevancia más allá de las fronteras; siendo la primera agencia

latina en recibir el mismo año el Grand Prix Latino y el Titanium Global en los Global

Sabre Awards.

La campaña de Justicia Menstrual se desarrolló con el objetivo de promover y garantizar las

acciones del Estado costarricense en materia de salud e higiene menstrual y así facilitar el

acceso a los productos higiénicos menstruales necesarios (productos gratuitos a las mujeres

privadas de libertad, jóvenes y niñas en las escuelas y colegios, y promover la educación

menstrual a nivel país, además que estuvieran dentro de la canasta básica). Aunque

actualmente ya hay un decreto de que algunos productos de higiene menstrual estén dentro de

la canasta básica, es necesario seguir impulsando para acabar con la pobreza menstrual de

manera integral, indicó Gabriela Piedra, Vicepresidenta Senior de Shift Porter Novelli.

Rodrigo Castro, CEO de SHIFT Porter Novelli, subraya la importancia de estos reconocimientos

para el negocio: «Estos premios reflejan nuestro enfoque en la calidad y la importancia de

generar un trabajo que no solo resuene a nivel local sino que también sea aclamado

globalmente.»

Oscar Solano, Vicepresidente de creatividad y planning, enfatiza la necesidad de inyectar

creatividad en las relaciones públicas: «Nuestra agencia ha abrazado la transformación y la

innovación como pilares de nuestro éxito, lo que nos ha llevado a acumular premios en varios

festivales internacionales y ahora, a ser reconocidos en los SABRE Awards globales.»

Este premio no solo engrandece el trabajo de SHIFT Porter Novelli sino que también resalta el

papel de Costa Rica y la región latina en el escenario global de las relaciones públicas,

demostrando que la comunicación efectiva puede, de hecho, cambiar el mundo.

Este reconocimiento es un hito para SHIFT Porter Novelli y para la industria de relaciones

públicas de la región, y marca un camino inspirador para el futuro, finalizó Piedra.