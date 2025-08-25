Costa Rica será sede de prestigioso encuentro internacional de cooperativas y mutuales de seguros

La 30.ª Conferencia ICMIF Américas 2025 reunirá a líderes de diversos países para intercambiar conocimientos y mejores prácticas sobre cómo ofrecer seguros a los consumidores en un mundo en constante evolución.

Por Revista Summa

Costa Rica se convertirá en la sede de la 30.ª Conferencia ICMIF Américas 2025, un evento que reunirá a importantes miembros de la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF) para intercambiar conocimientos y mejores prácticas sobre cómo ofrecer seguros a los consumidores, en un mundo en constante evolución. La actividad es organizada por la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, en el marco de su 105 aniversario.

Esta cita, que realiza ICMIF cada dos años, tendrá como tema central “Resiliencia como principio”, en un contexto global marcado por desafíos económicos, sociales y medioambientales.

“En el marco de nuestro 105.º aniversario, Costa Rica será la sede de este evento que estamos organizando, en el cual contaremos con conferencistas de distintos países que compartirán sus experiencias sobre cómo adaptarnos, resistir y seguir innovando sin perder nuestra esencia en un mundo en constante cambio”, dijo Georgina Díaz, gerente general de la Sociedad de Seguros de Vida.

La agenda del encuentro, que se llevará a cabo del 27 al 29 de agosto en el Marriott Belén, incluirá conferencias magistrales, paneles y espacios de networking. Estas actividades están diseñadas para:

· Examinar los efectos de largo alcance de la transformación digital en los seguros.

· El fortalecimiento del diálogo entre los miembros y los reguladores.

· El intercambio de mejores prácticas entre las organizaciones participantes.

· La generación de estrategias conjuntas en innovación y sostenibilidad dentro del sector.

Asimismo, permitirá al sector de las cooperativas y mutuas de seguros posicionarse como un actor clave en un futuro sostenible y resiliente, lo que es especialmente relevante durante el 2025, Año Internacional de las Cooperativas de la ONU.

“Es un gran honor celebrar el 105 aniversario de la institución anfitriona… además, será un placer para mí presentar las principales tendencias que están afectando a los miembros de la Federación a nivel mundial y que podrían configurar el futuro del modelo mutualista/cooperativo en las Américas. Mi presentación destacará cómo las aseguradoras mutuales/cooperativas se encuentran en una posición única para construir

comunidades más resilientes y generar un impacto duradero y sostenible en un mercado en rápida evolución”, acotó Liz Green, directora ejecutiva de ICMIF.

ICMIF Américas es la asociación regional de la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros. Actualmente representa a 74 organizaciones miembros en 19 países de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe.

Las entidades que conforman ICMIF Américas representan $46.000 millones en primas de seguros y gestionan $258.000 millones en activos totales (cifras de 2024). En conjunto, estas organizaciones emplean a 55.000 personas y prestan servicios a 54 millones de miembros o titulares de pólizas en toda la región.