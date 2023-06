Costa Rica: Sector turístico impulsa programa «Turismo para todas las personas»

Este programa se dirige personas con condiciones físicas y económicas menos favorables para viajar.

Por Revista Summa

Mirador Turístico de Orosi, Paraíso, Cartago. En el marco de la “Semana Internacional del Turismo para todos”, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) presentó hoy oficialmente su programa “Turismo para todas las personas” al sector turístico, instituciones públicas, la prensa y población beneficiada. Los primeros beneficiarios del programa fueron un grupo de 25 adultos del Centro de Atención Integral de Personas con Discapacidad de Tibás, quienes realizaron un tour guiado y fueron parte de una experiencia artística inmersiva por el Mirador de Orosi en Paraíso de Cartago como parte de la puesta en marcha de este programa.

Turismo para todas las personas (TpTP) pretende brindar acceso directo, personal, y sin barreras a todas las personas para el descubrimiento de la riqueza de nuestro país a través de un ocio turístico sostenible, inclusivo, solidario, responsable y accesible. De esta manera, la oferta turística evoluciona y facilita una experiencia que mejora la calidad de vida de las personas y visitantes. Se basa en la correcta implementación del turismo social, accesible, responsable, sostenible y justo.

El ministro de Turismo, William Rodríguez se refirió así sobre este tema: “El programa Turismo Para Todas las Personas ve al turismo más allá de una actividad económica, más bien incluye lo social. Este lanzamiento me complace y llena de ilusión, porque estamos cumpliendo con una visión que no deberíamos perder, ya que el turismo es una activad social por sí misma en su más profunda esencia”. El ICT está dispuesto a liderar este proceso sabiendo que no podemos hacerlo solos y que requerimos de convenios, acuerdos y cooperación de muchos otros actores”, resaltó Rodríguez.

Precisamente, en al acto inaugural del programa las primeras cámaras, asociaciones e instituciones firmaron un acuerdo de colaboración para contribuir con los objetivos de este programa. La lista incluyó como firmantes a la Cámara Nacional de Turismo, Asociación Costarricense de Operadores de Turismo, Cámara Costarricense de Hoteles, Asociación Costarricense de Guías de Turismo, Red Costarricense de Turismo Accesible, Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad, Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer, Arenal Cámara de Comercio y Turismo, Cámara de Turismo Regional de Fortuna de San Carlos, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Hospital México, Proimagen, Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad de Tibás, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Asociación Obras del Espíritu Santo y Asociación Gerontológica Costarricense.

El acto protocolario contó con la presencia de la Dra. Mary Munive, Segunda vicepresidenta de la República, quién manifestó sentirse complacida por el inicio de un programa del ICT que plantea una evolución hacia un turismo más inclusivo y universal para todas las poblaciones. “Realmente es una respuesta a muchas necesidades que tienen la población post pandemia. Necesitamos salud mental y quitarnos el estrés, así como lugares de esparcimiento, para disfrutar de todos los paisajes que nos ofrece Costa Rica”, resaltó la jerarca.

Costa Rica sobresale por esfuerzos en turismo social, inclusivo y con integridad

Este lanzamiento generó inmediatamente una repercusión internacional positiva para Costa Ruca como destino turístico. Isabel Novoa, presidenta de la Organización Internacional de Turismo Social (ISTO por sus siglas en inglés) a la cual pertenece el ICT, manifestó: “Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer todo el apoyo que desde hace años recibimos en ISTO por parte del Instituto Costarricense de Turismo y en su representación del sector turístico de Costa Rica. Me consta todos los esfuerzos que se han venido dando y como gracias a estos esfuerzos”.

El ICT ha implementado el programa Turismo Social con Integridad, agrupando los esfuerzos de instituciones, organizaciones y empresas que desarrollan proyectos relacionados con los conceptos de turismo social, dotado de mecanismos para que poblaciones vulnerables realicen actividades turísticas.

Bajo el presente programa denominado Turismo para todas las personas, el ICT pretende mantener y ampliar el alcance del programa inicial Turismo Social con Integridad, recalcando su compromiso y adicionado nuevos desafíos como la sensibilización de las personas funcionarias, capacitación del sector privado, mejora de atractivos turísticos propiedad del ICT con diseño y accesibilidad universal.

Estos son los objetivos estratégicos del Turismo para todas las personas:

Gestionar acciones para la recreación de grupos organizados bajo el programa de turismo social con integridad.

Adecuar los atractivos turísticos propiedad del ICT con diseño universal.

Generar información especializada sobre turismo social, accesibilidad y diseño universal para el turismo.

Incluir criterios de universalidad y accesibilidad en la gestión institucional.

El programa de TpTP debe atravesar varias etapas hasta que pueda llegar a una consolidación; la primera etapa permitirá de manera directa, gestionar viajes a sitios turísticos administrados por el ICT, (Miradores de Orosi, Ujarrás y las ruinas del mismo nombre), asumiendo los costos necesarios para ello. Tan solo esta primera etapa, ya significa un avance radical del programa Turismo Social con Integridad. Posteriormente, las etapas avanzarán con el apoyo tangible de cámaras de turismo y otras organizaciones.