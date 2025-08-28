Costa Rica: Sector privado de salud hace un llamado para atender de manera prioritaria situación de listas de espera

La Cámara Costarricense de la Salud reafirma su compromiso con el país y anuncia su disposición de contribuir a mejorar el acceso a la atención médica, ofreciendo más de 46 mil procedimientos y servicios al mes.

Por Revista Summa

La Cámara Costarricense de la Salud (CCS) hace un llamado para que las autoridades del país prioricen la atención de las listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

De acuerdo con datos publicados de marzo de 2025 en el caso de consulta externa la cantidad de pacientes en espera es de 340.558 en marzo de 2025; mientras que en cirugía la cifra es de 190.076 en el mismo período. En cuanto a los procedimientos diagnósticos, los pacientes en espera son 723.156.

Ante esta realidad, la misma Cámara anunció que el sector privado del país tendría la capacidad inmediata de aportar más de 46,000 procedimientos y servicios mensuales en todo el país para ayudar a reducir las largas listas de espera que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Dicha cifra, surge de un mapeo inicial realizado entre sus afiliados para conocer a detalle la capacidad con la que cuentan los centros de salud (clínicas, hospitales privados, centros de diagnóstico) y que está disponible para integrarse a una posible iniciativa de mejora o colaboración con el sistema, con el fin de reducir las largas listas de espera.

Con base en el estudio, se revela que los centros médicos encuestados y que mostraron disponibilidad podrían poner a disposición de la CCSS

· 13,784 consultas y exámenes en especialidades como cardiología, geriatría, odontología, gastroenterología, nutrición, medicina general y rehabilitación entre otros.

· 16,484 diagnósticos, entre ellos mamografías, ultrasonidos, resonancias, tomografías, radiografías y otros.

· 16,577 procedimientos quirúrgicos al mes, destacando histerectomía laparoscópica y abdominal, laparoscopía exploratoria, apendicectomía, tiroidectomía, cirugías de mama, cataratas, tratamientos de fracturas, entre otros.

“Ante la situación actual que enfrenta el país en materia de salud, el sector privado está dispuesto a colaborar. La disponibilidad de servicios y procedimientos en las diferentes áreas demuestra que podemos ser un aliado estratégico para mejorar el acceso y agilizar la atención médica”, afirmó Massimo Manzi, Director Ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud.

De acuerdo con el Director Ejecutivo de la Cámara, el tema de listas de espera debe volver al centro de los esfuerzos de las autoridades sanitarias y abordarse como un reto sistémico: “Como sistema nacional de salud es fundamental que busquemos en conjunto soluciones que puedan cambiar la realidad de miles de familias que sufren las consecuencias económicas y sociales de una atención no oportuna”, puntualizó Manzi.