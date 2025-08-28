Costa Rica: Sector construcción tramitó casi cuatro millones de metros cuadrados en I semestre 2025



Informe de la CCC advierte que habrá influencia de factores externos, como la incertidumbre arancelaria, así como por las medidas comerciales que surgen del superávit de la balanza comercial de Costa Rica.

Por Revista Summa

El sector construcción en Costa Rica cerró el primer semestre de 2025 con un comportamiento estable y un crecimiento moderado en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según datos de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), elaborados a partir de información del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR), entre enero y junio se tramitaron cerca de 4 millones de metros cuadrados, lo que representa un leve aumento del 0,5% frente a 2024.

Vivienda unifamiliar: el motor del sector

La vivienda sigue siendo el principal motor de la construcción en el país. Durante los primeros seis meses del año, la vivienda unifamiliar horizontal representó el 96% de la intención de construcción a nivel nacional, mientras que los condominios apenas tuvieron participación.

“Este dato confirma una tendencia muy clara en el país: las familias costarricenses siguen apostando por viviendas individuales, muchas de ellas en zonas periféricas que ofrecen más espacio y calidad de vida. La demanda de condominios ha perdido fuerza, lo que plantea un nuevo mapa de necesidades y oportunidades para el sector”, explicó Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC.

Alajuela y San José concentran la mayor actividad

En términos de distribución territorial, Alajuela y San José concentran casi la mitad de los metros cuadrados tramitados en el primer semestre de 2025. La diferencia está en el tipo de proyectos que predominan:

En San José, la mayoría corresponde a vivienda unifamiliar, reforzando la tendencia nacional.

En Alajuela, los proyectos industriales —especialmente bodegas— son los que lideran la actividad. “Lo que vemos en Alajuela refleja el crecimiento del sector logístico y de almacenamiento, que responde al aumento del comercio internacional y a las necesidades de distribución de empresas nacionales e internacionales. Esto demuestra cómo la construcción no solo impacta la vida de las familias, sino que también es un pilar para la competitividad del país”, añadió Murillo.

Actividad económica y empleo

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) para la construcción reportó un crecimiento tanto en la obra pública como en la privada, aunque con un dinamismo más débil que el observado un año atrás.

En materia de empleo, el sector mantiene poco más de 95.000 trabajadores asegurados, cifra que refleja estabilidad pese al entorno económico complejo. A nivel general, el número de trabajadores asegurados en el país sigue mostrando una ligera tendencia al alza.

“Cada empleo en construcción no solo significa una fuente de ingresos para una familia, sino también un efecto multiplicador en otros sectores como comercio, transporte y servicios. Mantener la estabilidad del empleo en la construcción es clave para el bienestar social del país”, subrayó el director ejecutivo de la CCC.



Retos hacia el segundo semestre

El informe de la CCC advierte que hacia el segundo semestre del año la evolución del sector estará influida por factores externos, como la incertidumbre arancelaria y no arancelaria, así como por las medidas comerciales que EE.UU. han tomado con varios países, asociadas a su balance comercial con éstos, entre otros motivos. Estos factores pueden incidir en los costos de materiales y en las decisiones de inversión.

“Estamos en un momento en el que la construcción necesita certeza y reglas claras. El sector es uno de los principales generadores de empleo y competitividad; por eso, cualquier medida que encarezca o desincentive la inversión impacta directamente en el crecimiento económico del país”, concluye Murillo.

El llamado de la Cámara Costarricense de la Construcción para las autoridades es a generar condiciones que fortalezcan la inversión y la confianza, para que la construcción continúe siendo un pilar del desarrollo económico y social de Costa Rica.