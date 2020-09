Costa Rica se une a la lista de países de Latinoamérica que celebran la “Semana de la Responsabilidad Cervecera”

Cervezas nacionales hacen un llamado a sus consumidores a cumplir normas sanitarias en bares y restaurantes.

Por Revista Summa

Costa Rica se une a la lista de países de Latinoamérica que celebran en septiembre, la “Semana de la Responsabilidad Cervecera”. El objetivo es generar conciencia sobre la importancia de promover el consumo inteligente de alcohol a través de patrones de consumo adecuados y prevenir el consumo nocivo, especialmente por parte de menores de edad y de esta manera se disfrute de una manera más inteligente para lograr una cultura más social y responsable alrededor de las bebidas alcohólicas

En el marco de esta celebración y como un llamado a los consumidores para evitar la propagación del COVID-19 ante la apertura comercial, varias marcas de cerveza nacionales han lanzado una serie de iniciativas para promover el consumo inteligente y respetar las normas sanitarias. Una de estas iniciativas es la campaña “PortémonosReBien” que unió a Imperial, Pilsen y Bavaria, además de Adán & Eva y Casillero del Diablo con mensajes que promueven el correcto cumplimiento de los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud para los comercios.

“Cada marca le está hablando a sus consumidores sobre el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, lavado de manos, pero también hablan de la importancia de consumir inteligentemente porque entendemos que el primer paso para cumplir las normas sanitarias y evitar la propagación del COVID-19, es consumir alcohol en una forma moderada. Esta también es una acción para apoyar a los comercios, restaurantes y bares, que han sido tan fuertemente afectados por la pandemia” mencionó Gisela Sánchez, Directora de Relaciones Corporativas de FIFCO.

A través de su programa “Consumo Inteligente Integral” durante los últimos 10 años, FIFCO ha promovido una agenda de educación a través de diferentes actividades, cursos en línea, capacitaciones a dueños de bares y dinámicas educativas en eventos masivos.

Este programa le invita a tomar en cuenta estos consejos:

Si decide tomar alcohol:

 No tome más de 2 tragos por ocasión si es mujer y 3 si es hombre.

 Acompañe las bebidas alcohólicas siempre con comida.

 Por bebida alcohólica consumida se recomienda tomar un vaso de agua, para evitar la deshidratación que produce el alcohol.

 No acumule las bebidas para el fin de semana, amplíe las ocasiones de consumo. Es mejor consumir una bebida al almuerzo o la cena entre semana que dejarlas todas para el fin de semana.

 Respete a quienes deciden no tomar.

 Tome despacio (máximo un trago por hora).

 Si toma con frecuencia, lo recomendable es no hacerlo durante al menos 1 día a la semana, para que el cuerpo descanse.

 No permita el consumo de licor por parte de menores de edad

 Siga los protocolos establecidos para bares y restaurantes como el lavado de manos, el uso de mascarilla, y el distanciamiento físico.

 Respete su burbuja social.

Cervezas de FIFCO mostraron su lado más solidario

Entre las iniciativas sociales más importantes desarrolladas en los últimos meses por las marcas cerveceras de FIFCO están: las “Cajas Solidaria Imperial”, que llegaron a 12.000 familias de todo el país con productos de canasta básica entregadas a dueños y personal de bares, afectados por el cierre comercial. En total se entregaron 36.000 cajas en cuatro meses.

Pilsen por su parte apoyó al proyecto “De regreso a Casa” y se logró que 160 costarricenses prevenientes de Argentina, Uruguay y Colombia pudieran regresar a Costa Rica. Y entre varias marcas se desarrolló la plataforma “La Pulpe Digital” (www.lapulpedigital.cr) que brinda a cientos de comercios la opción de conectar con sus clientes, vender productos y entregárselos en sus casas, así como la página de entretenimiento “Quedateencasa.cr” que promovió conciertos, contenidos culturales y apoyó a emprendimientos gastronómicos.

Adicionalmente se llevaron iniciativas como:

 Donación a todos los hogares de ancianos del país en las 7 provincias. Entregándoles: hidratación, alimentos Nutrivida y productos de limpieza a estos hogares que atienden a más de 1000 adultos mayores en el país.

 En coordinación con la CCSS, se colocaron toldos en 108 centros de atención médica (EBAIS, clínicas, et.) con mayor visitación para que los pacientes puedan estar en espacios abiertos, cubiertos del sol y con hidratación mientras esperan atención médica.

 Estaciones de lavado de manos en puntos estratégicos de San José de tal forma que la gente que transita pueda de manera preventiva lavarse las manos.

 Apoyamos a la Asociación de Diabetes y la Asociación de Hipertensos de Costa Rica en el acompañamiento de sus pacientes.

 Desarrollo de una plataforma de e-learning para los estudiantes del MEP sobre COVID- 19.

 Donación de 10 máquinas de testing para la Caja Costarricense del Seguro Social

 Donación de más de mil bebidas y alimentos Nutrivida al Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad y la CCSS.