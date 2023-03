Costa Rica se pone en el spotlight internacional de la industria de la publicidad

Tiempo de lectura: 2 Minutos

La iniciativa liderada por PHD Costa Rica logró obtener la posición #1 del ranking global WARC Media Hundred 2023.

Por Revista Summa

Costa Rica logró colocarse en el spotlight internacional al obtener el primer puesto en el ranking global de Warc gracias a la campaña “ El Corte del Silencio”, Una propuesta para la academia de Lenguaje de Señas “INLesco” gracias a que fue la campana de medios mas galardonada en el mundo durante 2022. El objetivo de la campaña fue generar conciencia sobre los retos que enfrenta la comunidad sorda en Costa Rica. Para esto el equipo de PHD Costa Rica creó el primer corte de comerciales del mundo sin audio e interpretado 100% en LESCO.

“Estamos sumamente honrados por este logro histórico, poniendo a Costa Rica y Latinoamérica por primera vez en el puesto #1 del ranking global de campañas Warc. Este caso es el ejemplo de cómo la colaboración entre marcas, medios y agencias pueden lograr grandes cosas y hacer una diferencia en el mundo. En PHD estamos orgullosos de contar con un gran equipo que da el salto y logra la excelencia en todo lo que hace”, dijo Alan Vainrub CEO PHD Centroamérica.

El Corte del Silencio se llevó a cabo en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad y los televidentes costarricenses pudieron sentir durante tres minutos la exclusión que por años han vivido las personas con discapacidad auditiva en el país; generando conciencia sobre la realidad y los retos para comunicarse que enfrentan diariamente.

“Esta campaña nos recuerda que, en lo sencillo, la escucha e integración social, se pueden gestar las mejores ideas. Pero para eso necesitamos estar abiertos a exponernos a otras realidades, cuestionarnos y tomar acción. Al final, irónicamente, la escucha es la herramienta más valiosa que tenemos como comunicadores”, señaló Mónica Blanco, directora de Planning y Project Manager del proyecto.

Warc Media Index 2023 consolida los premios ganados por las diferentes campañas de publicidad del mundo en el año anterior, sumando los puntos de cada premiación para así poder crear un ranking de las campañas más premiadas. Este año además de tener la campaña mas galardonada a nivel global por El Corte del Silencio, PHD Costa Rica se posicionó como la tercera agencia con mas puntos a nivel mundial.

Esta clasificación suma los puntos obtenidos en los festivales mas importantes de la industria como: Cannes Lions, Festival of Media Global y Latam, Effies Global, Latam y Locales, M&M Awards, WARC Media Awards, Adweek Media Plan of the Year, Internationalist Awards, El Ojo de Iberoamérica, entre otros.

“Esto válida nuestra responsabilidad que como publicistas debemos asumir: alinear medios y marcas en proyectos con intención social e inclusión, en este caso de una parte de la población que ha sido invisibilizada por años en las campañas de publicidad. Es importante seguir contribuyendo a visibilizar injusticias y poner todo lo que está a nuestro alcance y más allá para tratar de minimizarlas”, finalizó Miguel Pava, gerente General PHD Costa Rica.