Costa Rica se convierte por tercer año en el epicentro Oracle de América Latina

Por Revista Summa

Universidad Fidélitas abre nuevamente sus puertas al LAOUC (Latin America Oracle User Community) Tour 2025 este 11 de agosto, un evento regional que reúne a expertos de talla mundial para compartir tendencias, casos reales y conocimientos técnicos con la comunidad tecnológica de América Latina. Esta actividad, que inicia a las 7:45 am, reunirá a 13 oradores internacionales y 5 nacionales del más alto nivel provenientes de España, Brasil, Estados Unidos, México, Australia, Guatemala y Reino Unido.

El evento es abierto al público y está dirigido tanto a profesionales consolidados como a estudiantes, graduados y cualquier apasionado por la tecnología. La agenda, cuidadosamente diseñada, ofrece 22 conferencias. Entre sus principales ponencias están los siguientes temas:

· Seguridad

· Oracle APEX

· Java

· Aplicaciones

· Inteligencia Artificial

· Cloud y mucho más

Los conferencistas cuentan con importantes credenciales en el ecosistema Oracle. Entre ellos están:

· Francisco Muñoz Álvarez (Australia). Experto en Arquitectura de Máxima Disponibilidad.

· Debra Lilley (Reino Unido). Innovación en gestión de datos.

· John Kolden y Daniel Morgan (EE. UU.). Altos ejecutivos de Oracle en desarrollo y seguridad de bases de datos.

· Gilson Martins y Matheus Boesing (Brasil). Especialistas en seguridad, automatización y afinamiento.

· Kai Yu (EE.UU). Infraestructura y rendimiento.

· Rolando Carrasco y Honorio Hernández (México). Microservicios, Tecnologías emergentes e IA.

· Ramu Murakami (España). Datos espaciales y grafos.

· Además habrá voces muy reconocidas de Centroamérica y el Caribe.

“Esta tercera edición del evento convierte a Fidélitas en el punto de encuentro ideal para innovadores, desarrolladores, académicos y líderes tecnológicos”, comenta Wilberth Molina, decano de Ciencias de la Computación de la Universidad Fidélitas. “La verdad es que sentir esa mezcla de energía internacional con el entusiasmo local crea un ambiente único de colaboración y aprendizaje”.

En este enlace se incluyen los detalles de la inscripción. Los asistentes disponen parqueo gratuito y acceso a los expositores. La agenda incluye charlas técnicas, talleres prácticos, preguntas con expertos y espacios para networking que pueden impulsar carreras y proyectos.