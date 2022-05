Costa Rica: Se continúa irrespetando salario mínimo de algunos trabajadores públicos, según Defade

Un 90% de los empleados públicos reciben menos de ₵191000 al mes por deducciones salariales, principalmente educadores y policías.

Por Revista Summa

En los últimos días, se han presentado miles de casos en los que los trabajadores del Sector Público han recibido menos del salario mínimo establecido por Ley y algunos hasta seis mil colones es lo único que reciben como pago quincenal.

Según la Defensoría de Apoyo al Deudor (DEFADE), se efectúan deducciones de manera arbitraria a los salarios de los empleados por deudas que tienen con entidades financieras como bancos o cooperativas de ahorro y crédito.

“Muchas entidades realizan rebajos indebidos, lo cual es un incumpliendo de leyes, normas y tratados internacionales en materia laboral y no sólo eso, se sigue irrespetando el salario mínimo de los trabajadores públicos establecido en la Ley de Usura, sobre todo quienes se han visto más afectados han sido los educadores y los oficiales de la Fuerza Pública, las deducciones salariales atentan contra sus derechos humanos y laborales. Hemos presentado más de 50 demandas ante el Contencioso Administrativo para resolver esta lamentable situación”, manifestó Stephanie Portuguez, asesora legal de DEFADE-LEGALEX.

Al respecto, existen múltiples criterios vinculantes por parte de la Procuraduría General de la República, jurisprudencia de la Sala II y IV, así como todo el respaldo normativo de marras; incluyendo el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.

Incluso el Presidente de la República, don Rodrigo Chaves en el programa “Hoy en DEFADE” expresó lo siguiente con respecto a este tema: «A mí me parece que el Banco Popular y los bancos del Estado deberían convertirse en las instituciones que permitan readecuar las deudas de quienes están morosos o pagando tasas altísimas con el sector

informal con un programa de rescate, no de quita de deudas porque es injusto con la gente que ha ahorrado, sino restructurar. Extender los plazos, bajar las tasas de interés, darle a la gente que quiera readecuar esas deudas un mínimo de educación financiera para que no vuelva a caer en tentación y dedicar recursos a eso.”

Con respecto al tema de deducciones el Presidente Chaves manifestó: “Aquí lo que tiene que hacer es darle las herramientas, tanto pero sobre todo al deudor potencial y regular las relaciones con el acreedor de una manera racional, como por ejemplo poner límites a las deducciones que le puedan hacer a un empleado público a su salario, y decirle que ya no se endeude más, el Estado no va recoger esa deuda, si usted se la quiere dar, ya no está con la garantía de poner entrar al salario, juéguesela usted al acreedor.”

“Se está irrespetando el artículo 172 del Código de Trabajo que indica lo siguiente: “No podrán hacerse deducciones del salario del trabajador que afecten el salario mínimo intangible e inembargable. La aplicación de rebajos directos al salario debe ser voluntario y no una imposición al deudor. Ya que cada uno se encuentra en la plena libertad de desautorizar rebajos en el momento que así lo desee y ni el acreedor ni la Tesorería Nacional están permitiendo que el trabajador lo efectúe. Solicitamos urgentemente al Poder Ejecutivo a que convoque un proyecto de Ley que reforme la Ley de Usura y que se incluya una sanción nuevamente a aquellas instituciones que irrespeten el salario mínimo de los trabajadores y por otro lado que se fomente un programa real de educación financiera. El Gobierno debe garantizar un ingreso mínimo para vivir y mejores condiciones crediticias para los deudores”, indicó Portuguez.