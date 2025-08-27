Costa Rica se consolida como un hub atractivo para centros logísticos en 2025

En el primer trimestre del año se sumaron más de 27 mil metros cuadrados de nuevas bodegas, ya ocupadas en su totalidad.

Por Revista Summa

El mercado de bodegas y espacios industriales en Costa Rica toma fuerza en 2025. Según el reporte MarketView Industrial & Logístico 1T 2025 de CBRE, durante los primeros tres meses del año se sumaron más de 27 mil metroscuadrados de nuevas bodegas y centros logísticos, todos ya ocupados por empresas que buscan crecer en el país.

“Costa Rica cuenta con 1.6 millones de metros cuadrados de espacios industriales modernos, y todavía la demanda sigue siendo mayor a la oferta. Esto mantiene la disponibilidad de bodegas en apenas menos del 5%, lo que refleja la confianza de inversionistas y empresas en la estabilidad del mercado local” explicó Bernal Rodríguez, SIOR, Senior Vicepresident de Advisory & Transaction Services, Industrial & Logistics.

Los sectores que más están impulsando este crecimiento son el logístico, la manufacturaavanzada y, muy especialmente, la industria médica, que continúa consolidándose como uno de los principales motores de exportación.

Un país que atrae inversión

Costa Rica se sigue consolidando como un destino estratégico para la inversión gracias a su talento humano calificado, su ubicación geográfica y la capacidad de integrarse a cadenas globales de valor. Estas condiciones explican por qué cada vez más empresas multinacionales apuestan por instalar sus operaciones logísticas y de manufactura en el país.

La estabilidad de la demanda, la entrada de nueva oferta y la diversificación de sectores productivos permiten prever que el mercado industrial costarricense mantendrá su dinamismo en lo que resta del 2025.

Claves del mercado en el primer trimestre de 2025

● Se construyeron 27,000 m² de nuevas bodegas y centros logísticos, todos ya ocupados.

● El inventario total alcanzó los 1.6 millones m².

● La disponibilidad de espacio se mantiene baja, en 4.8%.

● Sectores más dinámicos: logística, manufactura avanzada y dispositivos médicos.

“En CBRE acompañamos a empresas de todos los tamaños a encontrar el espacio que necesitan para crecer en Costa Rica. Nuestro rol es brindar datos, asesoría y soluciones que les permitan tomar mejores decisiones de inversión y adaptarse a las tendencias del mercado. El dinamismo que vemos hoy en el sector industrial confirma que el país sigue siendo un punto estratégico para la región” señaló Jimena Rico, Gerente de Investigación de Mercados en CBRE Colombia y Costa Rica.