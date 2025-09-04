Costa Rica: San José Diaspora Parade llenará de música, color y tradición el corazón de la capital

Conciertos, poesía, gastronomía caribeña y más de 150 emprendimientos acompañarán el San José Diaspora Parade.

Por Revista Summa

Este sábado 6 de septiembre, las calles de la capital se llenarán de música, danza, gastronomía y tradición con la llegada del San José Diaspora Parade, actividad de cierre de la 27ª edición del Festival Flores de la Diáspora Africana, organizado por la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo.

“El San José Diaspora Parade es mucho más que un desfile: es una manifestación de identidad, memoria y orgullo. Con esta actividad buscamos visibilizar la riqueza de la cultura afrodescendiente en Costa Rica y compartirla con toda la ciudadanía en un espacio de encuentro y celebración. Nuestra aspiración es que este festival inspire a nuevas generaciones a reconocer la diversidad como un pilar fundamental de lo que somos como país”, comentó Carol Brittón, Directora de la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo.

El Desfile de la Diáspora Africana iniciará a las 10:00 a.m. en el Parque Morazán y recorrerá el Paseo de las Damas hasta el Parque Nacional, en un despliegue de color y energía que reunirá bandas de marcha, agrupaciones artísticas, trajes afro, poesía a cargo del colectivo Poetry Slam Costa Rica y bailes que celebrarán la herencia afrodescendiente en Costa Rica. Este año, el mariscal del desfile será el cantante Rogelio “Tipi” Royes Gordon, voz emblemática del grupo Marfil y referente de la música afrocaribeña en el país.

La celebración continuará en el Parque Nacional a partir de las 2:00 p.m. y hasta las 8:00 p.m., con una jornada cargada de talento. El escenario recibirá a Johnnyman (Mekatelyu), Kenneth Mayorga, Banda Dinamo Limón, Masterkey y Grupo Marfil, en un programa que fusiona tradición y propuestas contemporáneas.

Además, el evento ofrecerá dos espacios imperdibles para el público: la Feria Gastronómica Afrocaribeña y de la Diáspora, con más de 40 puestos que traerán a San José los auténticos sabores del Caribe, incluyendo platillos tradicionales y repostería afro; y la Feria Multicultural de Emprendedores, donde más de 150 participantes exhibirán sus productos y emprendimientos.

Con el respaldo de la Unión Europea, el Centro Cultural de España, la Municipalidad de San José y otras instituciones aliadas, el San José Diaspora Parade se consolida como un símbolo de orgullo, memoria y diversidad, invitando a todas las personas a

reflexionar, aprender y disfrutar de la riqueza cultural que aporta la comunidad afrodescendiente al país.

“Desde la Municipalidad de San José celebramos con orgullo el San José Diáspora Parade, una manifestación artística y cultural que enriquece la vida de nuestra ciudad. San José abre sus calles para visibilizar y honrar la herencia afrodescendiente, reconociéndola como parte esencial de nuestra identidad nacional. Invitamos a todas las personas a sumarse a esta celebración de música, color y tradición”, manifestó Gabriela Calvo, funcionaria del Proceso de Cooperación Internacional de la Municipalidad de San José.