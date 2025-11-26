Costa Rica: Refuerzan con tecnología y personal la operación del Aeropuerto Juan Santamaría por temporada alta

El plan contempla acciones estratégicas para optimizar procesos, anticiparse a contingencias y garantizar una experiencia de viaje eficiente durante los meses de mayor demanda.

Por Revista Summa

Con la expectativa de movilizar más de 1.6 millones de pasajeros internacionales entre diciembre de 2025 y abril de 2026, lo que representa un crecimiento proyectado del 4,5 % con respecto al mismo periodo del año anterior, AERIS Holding, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), presenta su plan integral de preparación para la temporada alta, que contempla medidas operativas, tecnológicas y de coordinación interinstitucional para atender el aumento en la demanda.

Actualmente, el Aeropuerto Juan Santamaría conecta a Costa Rica con 37 destinos internacionales a través de la operación de 25 aerolíneas comerciales, consolidando su posición como la principal puerta de entrada aérea al país. Para esta temporada, se suman nuevas rutas y frecuencias adicionales que incrementarán el tráfico de pasajeros en el país.

Durante los meses de noviembre a abril, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría operará no solo con sus rutas habituales, sino también con nuevas conexiones estacionales. Entre ellas se incluyen los vuelos hacia Londres con British Airways, Ámsterdam con KLM, Montreal y Toronto con Air Transat, Chicago con American Airlines, y París con Air France. Asimismo, se suman nuevas rutas regionales hacia Monterrey con Viva y Tegucigalpa con Volaris, fortaleciendo la conectividad del país durante el periodo de mayor demanda del año.

Tecnología y refuerzos operativos marcan la estrategia para atender la temporada alta

Entre las acciones clave destaca el fortalecimiento de las herramientas de autoservicio. AERIS se propone alcanzar un 40% de uso de quioscos de auto chequeo por parte de los pasajeros, además de la incorporación de 38 nuevos módulos de Self Bag Drop, que se sumarán a los 12 ya existentes, permitiendo registrar y depositar equipaje de forma autónoma. A esto se suma el uso de tecnología LiDAR para el monitoreo en tiempo real del flujo de pasajeros, permitiendo ajustes inmediatos en la operación.

En el área de seguridad se han implementado máquinas de doble generador y aumento del personal encargado del traslado de bandejas en filtros, así como mantenimientos preventivos de los sistemas de equipaje. El refuerzo de personal también se aplicará en parqueos y áreas de acceso vehicular, donde se contará con oficiales de apoyo para facilitar el tránsito interno durante los picos de operación.

En cuanto al lado aéreo y las operaciones aeronáuticas, el plan contempla trabajos de mantenimiento en pista, luces y calles de rodaje, así como la implementación de un nuevo sistema de registro de información de aeronaves y coordinación estrecha con las aerolíneas y el Control de Tráfico Aéreo para responder ante adelantos o retrasos programados.

Coordinación interinstitucional para una operación fluida

La ejecución de este plan también cuenta con la articulación de diversas entidades gubernamentales como Dirección General de Migración y Extranjería, Policía Aeroportuaria, Dirección General de Aduanas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Policía de Tránsito, Servicio de Vigilancia Aérea, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Costarricense, RECOPE y Policía Turística, las cuales han alineado esfuerzos con AERIS para garantizar la seguridad y fluidez del tránsito de pasajeros en todo momento.

Esta colaboración permite ejecutar acciones conjuntas que garanticen la fluidez operativa, la seguridad de los pasajeros y el cumplimiento de protocolos, especialmente durante las horas de mayor demanda. Entre las principales medidas se incluyen el aumento de personal, la supervisión de zonas comunes, el apoyo logístico y de capacitación al personal, así como la implementación de controles y protocolos preventivos que permiten anticiparse a contingencias y asegurar una experiencia de viaje fluida durante el periodo de mayor tráfico aéreo del año.

“Como gestor del principal punto de entrada del país, nuestra prioridad es garantizar una experiencia segura, fluida y memorable para cada pasajero que transita por el Aeropuerto Juan Santamaría. Este plan refleja no solo nuestra capacidad de respuesta ante el crecimiento del tráfico aéreo, sino también nuestro compromiso continuo con la innovación y la excelencia operativa”, indicó Ricardo Hernández, Director Ejecutivo de AERIS Holding Costa Rica.

Con este robusto plan de temporada alta, AERIS reafirma su compromiso con la calidad del servicio, la sostenibilidad y el desarrollo de una infraestructura aeroportuaria moderna y alineada con las mejores prácticas internacionales.