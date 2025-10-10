Costa Rica refuerza su posicionamiento como destino MICE en la feria IMEX América 2025

El evento reúne a más de 3,500 expositores y cerca de 5700 compradores del segmento de reuniones, incentivos, congresos y eventos.

Por Revista Summa

Costa Rica participa una vez más en IMEX América 2025, la feria líder de la industria de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE), que se realiza del 07 al 09 de octubre en Mandalay Bay, Las Vegas, Estados Unidos.

Este evento, considerado el punto de encuentro más importante de este segmento turístico de alto potencial, reúne a miles de profesionales internacionales, incluyendo organizadores de eventos, proveedores de servicios, hoteleros, expertos en tecnología y representantes de destinos de todo el mundo.

“Costa Rica se encuentra participando en IMEX Las Vegas, una de las más importantes ferias a nivel internacional sobre turismo de reuniones. Participamos estratégicamente con empresarios turísticos que negocian para llevar eventos, congresos y convenciones a nuestro país”, indicó Rafael Quesada, coordinador del segmento MICE, en el ICT.

IMEX América se consolida como el escenario ideal para presentar las últimas tendencias, innovaciones y oportunidades del sector MICE, además de ser una plataforma clave para fortalecer alianzas estratégicas y generar nuevos negocios.

Uno de los principales valores del evento es su enfoque en el networking con tomadores de decisión de alto nivel.

A lo largo de los días de feria, los participantes tienen la oportunidad de conectar con potenciales clientes, establecer relaciones comerciales duraderas y aprender de los líderes de la industria mediante paneles, conferencias y sesiones educativas especializadas.

Más allá del área de exhibición, IMEX América ofrece una amplia agenda de actividades complementarias, que incluyen presentaciones magistrales, demostraciones interactivas, foros de conocimiento y espacios de intercambio entre compradores y destinos.

Según datos de la organización, IMEX América 2025 cuenta con una participación de más de 3,500 expositores, alrededor de 5700 compradores y más de 250 sesiones educativas. Estos encuentros generan importantes oportunidades de negocio y consolidan relaciones comerciales de largo plazo entre los principales actores del sector, incrementando la cantidad de participantes y espacios de negociación con respecto al año anterior.

Destacada presencia de Costa Rica

En esta nueva edición, 25 empresarios costarricenses forman parte de la delegación nacional, representando a diversos sectores vinculados al turismo de reuniones e incentivos. Su presencia en IMEX América 2025 reafirma el compromiso del país por posicionarse como un destino sostenible, competitivo y de alta calidad para la realización y captación de futuros eventos internacionales.

La feria representa una oportunidad invaluable para promover a Costa Rica ante profesionales de más de 2,200 destinos y proveedores provenientes de más de 190 países, así como compradores de distintas áreas de la industria MICE.

Costa Rica continúa destacando como uno de los destinos más atractivos para reuniones e incentivos en la región y ha fortalecido su posicionamiento internacional gracias al aumento en el número de citas de negocio, consultas y solicitudes de información recibidas por el Costa Rica Convention Bureau.

La delegación nacional ha brindado información estratégica a compradores internacionales interesados en incluir al país dentro de sus planes y propuestas para eventos futuros.

Con su participación en IMEX América 2025, Costa Rica reafirma su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la innovación en la industria global de reuniones y eventos, consolidando su imagen como un destino donde los negocios y la naturaleza se encuentran en perfecta armonía.