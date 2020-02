Costa Rica: Reforma a la Ley DE ICAFE amenaza desempleo para 1.500 familias y subida de precios del 20%

Inscripción y permisos para contratos que establecen precios, barreras no arancelarias a la importación y funcionarios de ICAFE con poder de invasión de propiedad privada, son algunos de los señalamientos.

Por Revista Summa

Un grupo de fuertes asociaciones empresariales como la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX), la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), y la Asociación de Consumidores de Costa Rica, se unen a importantes grupos de Tostadores de Café e industrias del sector, para denunciar los graves impactos que tendría el Proyecto de Ley 21.163 que modifica la Ley del ICAFE, sobre libertades fundamentales para comerciar local e internacionalmente café y sus consecuentes impactos sobre los precios al consumidor nacional y el empleo industrial en esta importante actividad económica.

Según Marvin Rojas, productor de café de la empresa Café de Altura de San Ramón Especial, que a su vez asocia a más de 570 caficultores de la zona de San Ramón y recibe café de más de 2000 productores de las zonas de Alajuela, Naranjo, Tarrazú y Miramar, es importante hacer un llamado a los Diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios; ya que el proyecto está construido para limitar la actividad de actores importantes de la agro cadena, sin tomar en cuenta impactos sobre la liquidación del café al productor nacional, así como competitividad y el acceso del consumidor nacional a un producto de canasta básica para todos los estratos sociales.

“Rechazamos por ejemplo el mandato del artículo 46 del proyecto de ley 21.163 que hace que nuestros contratos de compra venta deban registrarse y someterse a aprobaciones por parte del ICAFE. Para nuestra empresa, la Industria del Tostado es socio estratégico fundamental, y sería una verdadera catástrofe para los productores no poder vender ese café y competir con producto terminado de otros orígenes. Eso tendría graves consecuencias no solo en los precios del café para los consumidores finales, sino también para los productores que verían restringidas las posibilidades de colocar estas calidades en la industria nacional, la cual ha sido de forma histórica un aliado de la Caficultura costarricense”. Para el señor Rojas, una regulación de este tipo básicamente excede los objetivos del ICAFE y afecta el desarrollo de sus clientes en el sector tostador.

También el señor Rojas hace un llamado sobre la gran preocupación del Sector Cafetalero Nacional en cuanto al gran déficit del Instituto del Café, el cual podría llegar a ser incontrolable, al darle más acciones de trabajo que no podrá cubrir, y el grave riesgo de que sea el productor de café el que deba pagar estas estructuras burocráticas de control, con controles que son duplicados por otros organismos que para tales fines ya están establecidos en convenios de comercio internacional.

Los empresarios Hersel Orozco, Gerente General y socio de Alimentos y Bebidas Regionales S.A., Miguel Sánchez, Gerente General de Café Rey, S.A., José Manuel Hernando, Gerente General y Presidente de Distribuidora Café Montaña e Iván Fernández, Gerente del Beneficio La Eva, coincidieron en su rechazo al artículo

46, que les arrebata su libertad de comercio, de contratación y de libre negociación de precios y demás condiciones comerciales, que ahora deberán ser aprobados por ICAFE. Además, se oponen al artículo 88 de la iniciativa, que

prohíbe a las aduanas el trámite de importaciones de café (materia prima complementaria del tostador nacional), sujeto a una nota técnica, cuyo contenido futuro nadie sabe qué será. Según los empresarios, “dichos instrumentos están claramente orientados a imponer barreras no arancelarias, eliminando la posibilidad de llevar al consumidor producto más competitivo y con precios que logren adecuarse a todos los presupuestos de los diversos sectores de la sociedad”.

Igualmente, Orozco, Sánchez, Hernando y Fernández manifestaron su enorme preocupación por una iniciativa que los obliga prácticamente a que su actividad empresarial quede a merced de un poder monopolístico excesivo e invasivo por parte del ICAFE, situación que pone a sus empresas en “jaque mate” y que evidentemente implicaría desempleo para unas 1.500 familias costarricenses. Agregan que, en su carácter de industria alimentaria, sus operaciones están debida y suficientemente reguladas por las instituciones y leyes que les rigen como sector industrial.

Para José Manuel Hernando, presidente de la Cámara de Tostadores de Café, “actualmente el 80% del grano nacional se vende a muy altos precios en los mercados internacionales y el otro 20% queda para el mercado nacional. Ese 20% solo logra abastecer el 50% de la necesidad de materia prima del tostador nacional, el cual requiere importar el otro 50% de su materia prima, para así poder ajustar costos de producción, poder competir y ofrecerle al consumidor nacional variedades diferentes, ajustadas a todos los tipos de presupuestos familiares”. De aprobarse la propuesta, los tostadores anuncian futuros entrabamientos a la importación con el consecuente daño a su capacidad de competir con otros cafés que ya se importan y de llevar precios accesibles a gran parte de la población.

Por su parte, Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica, llamó la atención de que las regulaciones señaladas en los artículos 46 y 88 además ponen en camisa de fuerza a quienes comercializan el café o lo importan para llevar diversidad de marcas, opciones de escogencia, calidades, experiencias de consumo y, sobre todo, mejores precios al consumidor final.

“Nos parece abusiva y desproporcionada la manera cómo el ICAFE quiere que quienes comercializamos e importamos café, tengamos que hacer registros previos de nuestras negociaciones privadas y además pedir autorización para poder comerciar según nuestros contratos de precios con proveedores. Aún más grave es que el artículo 117, le da poder de policía a funcionarios del ICAFE para que invadan nuestra propiedad privada, confisquen producto, nos quiten unidades de transporte y demás activos, si es que no cumplimos con ese tipo de mandatos, siendo esos funcionarios, dependientes laboralmente de una junta directiva que es juez y parte en los conflictos y en clarísima violación a la libertad de comercio”, señaló Fernández.

Según José Manuel Quirce, presidente de la Cámara de Comercio Internacional y Representaciones Extranjeras (CRECEX), “el texto de Ley presenta clarísimas violaciones a la libertad de contratación y establecimiento de precios mediante el principio de libre negociación, nuevas barreras no arancelarias al comercio y un inaceptable abuso policiaco en manos del ICAFE. Según Quirce, “este es un caso muchísimo más grave que el del aguacate, que desde CRECEX señalamos y combatimos desde el año 2015. Este tipo de movidas proteccionistas y violatorias de marcos jurídicos nacionales e internacionales le generarán al país millonarias pérdidas, juicios engorrosos, limitación de la oferta de producto en el mercado y, sobre todo, más altos precios para los consumidores”. ¿Cómo es posible que el país siga por la vía de un proteccionismo cada vez más radicalizado?, cuestionó Quirce.

Para Erick Ulate, representante de Consumidores de Costa Rica, en defensa de los consumidores, “denunciamos enfáticamente una clarísima intención, encubierta en los artículos 46 – 88 – 117 – 118 – 119 y 120 de la iniciativa, por cerrar los portillos a la búsqueda de mejores precios para el mercado nacional, a la capacidad de abastecimiento de mercados internacionales, de incorporar instrumentos como notas técnicas indeterminadas e inciertas que tendrán nuevas barreras no arancelarias, y así, mantener artificialmente los precios elevados al consumidor nacional. En nombre de los consumidores costarricenses, debemos exigir que esta iniciativa no avance, pues los impactos sobre los precios ya han sido anunciados por los tostadores como incrementos no menores al 20% y además, una cacería en contra de tipos de café y variedades presentes en el mercado, con lo que se violenta nuestro derecho a escoger el tipo de experiencia de consumo de café que deseemos. “

Tanto CRECEX, como la Cámara de Comercio de Costa Rica, la Asociación de Consumidores de Costa Rica, los productores de café de San Ramón, la Cámara de Tostadores y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, nuevamente han solicitado al Ministerio de la Presidencia desconvocar el proyecto para permitir la valoración de las observaciones aquí visualizados, y a los señores Diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, solicitamos abrir el espacio para que puedan comprender los efectos colaterales de las decisiones que están tomando.