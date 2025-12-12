Costa Rica: Rebaja en tarifas eléctricas aprobada por ARESEP para el 2026 es necesaria para la competitividad del país

Rebajas contribuyen en un contexto económico afectado por el tipo de cambio y una dinámica marcada por la incertidumbre.

Por Revista Summa

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) respaldó la rebaja tarifaria aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para el 2026, tras confirmar que las estimaciones realizadas por el regulador en torno al Costo Variable de Generación (CVG) no solo son técnicamente correctas, sino que están sustentadas en evidencia operativa del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y son importantes para fortalecer la competitividad del país.

De acuerdo con el análisis tarifario, el CVG para 2026 presenta un monto total de –₡34.274 millones, lo que se traduce en reducciones significativas en las tarifas finales para todos los usuarios del país. Estas rebajas responden principalmente a una menor generación térmica necesaria para el próximo año, según determinó ARESEP tras aplicar la metodología vigente y verificar la disponibilidad real de fuentes renovables, los precios de combustibles y el comportamiento histórico del sistema eléctrico.

“En un momento en que las empresas enfrentan presiones crecientes por tipo de cambio, elevadas cargas sociales, inseguridad, infraestructura deficiente y la incertidumbre global, una rebaja tarifaria técnicamente sólida es una señal positiva para la inversión, la generación de empleos y el clima de negocios. La decisión de ARESEP confirma la importancia del rigor técnico y de aplicar estrictamente la metodología para proteger a los consumidores y fortalecer la competitividad del país”, dijo Sergio Capón Brenes, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

Las rebajas resueltas, que beneficiarán tanto a hogares como a comercios e industrias, oscilan desde un -4,95% para los consumidores finales hasta un –20,4% para el caso de los usuarios directos:

El respaldo de la CICR a la ARESEP se basa en que la estimación térmica presentada por el ICE no corresponde a las necesidades reales del Sistema Eléctrico Nacional —el ICE proyectó 716,8 GWh de generación térmica para 2026, mientras que ARESEP, aplicando la metodología vigente y considerando la disponibilidad efectiva de recursos renovables y el comportamiento histórico del despacho, estimó únicamente 290 GWh, una diferencia del –59,5% que habría generado más de ₡23.000 millones en costos evitables.

La CICR recordó que recientemente la ARESEP ratificó varios de los puntos advertidos por el sector industrial respecto a la tarifa ordinaria del ICE (que no incluye el CVG), donde se identificaron incrementos no justificados en partidas de operación y mantenimiento, remuneraciones, gastos administrativos, I+D y nuevas plazas. En aquel momento, en sintonía con lo planteado por la CICR (ver comunicado de la CICR,) el regulador ajustó premisas macroeconómicas y depuró liquidaciones tarifarias que resultaron en un monto muy distinto al que originalmente planteaba el ICE.

Estas correcciones representan un alivio para los usuarios y sentaron un precedente técnico que hoy vuelve a reflejarse en la estimación del CVG, al evitar trasladar a los consumidores costos no esenciales o sobreestimaciones de generación térmica.

La Cámara de Industrias de Costa Rica reitera su compromiso de continuar trabajando de manera firme y constante para promover un mejor clima de negocios, impulsando decisiones regulatorias que fortalezcan la competitividad del país. Seguiremos incidiendo, con rigor técnico y visión de largo plazo, en la construcción de condiciones que permitan a las empresas crecer, invertir y generar más y mejores empleos para todos los costarricenses.