Costa Rica ratifica el Convenio 190 de la OIT: hacia un mundo laboral libre de violencia y acoso

Entrará en vigor para Costa Rica en un plazo de 12 meses tras su registro oficial ante la OIT, lo que representa una oportunidad para que los centros de trabajo actualicen sus regulaciones internas y protocolos de prevención y atención del acoso laboral.

Por Revista Summa

Costa Rica aprobó de manera oficial la ratificación del Convenio 190 (C190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el primer instrumento global que reconoce el derecho de todas las personas a un mundo laboral libre de violencia y acoso.

Cabe destacar que si bien el texto del Convenio fue publicado originalmente en el Alcance N.° 125 a La Gaceta N.° 182 del 30 de setiembre, fue publicado nuevamente dos días después en el Alcance N.° 127 a La Gaceta N.° 184 del 2 de octubre del año en curso.

“La ratificación del Convenio 190 representa un avance histórico que protege la dignidad de todas las personas y nos desafía a revisar, actualizar y fortalecer nuestras políticas internas para garantizar ambientes laborales seguros, respetuosos, libres de todo tipo de violencia y acoso”, destacó Ronald Gutiérrez, socio de BDS Asesores.

El Convenio 190 contempla la protección no solo a personas trabajadoras, sino que sus alcances se extienden a pasantes, voluntarios, personas en búsqueda de empleo, trabajadores despedidos e incluso personal tercerizado. Su adopción fortalece la igualdad de oportunidades y el trabajo decente como pilares del desarrollo laboral del país.

Adoptado en 2019 durante la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, este convenio exige a los Estados parte la adopción de leyes, políticas públicas y mecanismos efectivos de prevención y sanción. Entre sus innovaciones jurídicas destaca la incorporación expresa de la violencia y el acoso por razón de género, lo que consolida la relación entre trabajo decente e igualdad sustantiva y favorece entornos laborales más seguros, inclusivos y productivos.

Con esta decisión, Costa Rica se compromete a diseñar políticas públicas y promover reformas legales que permitan prevenir, atender y sancionar la violencia y el acoso en todos los sectores de trabajo, tanto públicos como privados, en el ámbito formal e informal.

De acuerdo con el artículo 14 del Convenio, su entrada en vigor para Costa Rica se producirá 12 meses después del registro oficial de la ratificación ante la OIT.

“Este plazo ofrece una ventana clave para que el Estado, instituciones públicas y empresas privadas avancen en la adecuación de sus marcos normativos, reglamentos y protocolos internos”, agregó Gutiérrez.