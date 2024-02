Costa Rica: “Pura Vida City” convertirá a San José en epicentro de la cultura, tecnología y el emprendimiento

Givi es una plataforma de intercambio de activos digitales que redefine la forma en que los usuarios

interactúan con la ciudad.

Por Revista Summa

La Cámara de Comercio de Costa Rica, y Givi, anuncian el lanzamiento de una herramienta digital que revolucionará y redefinirá la experiencia urbana en San José, este próximo 2 de marzo. Se trata de “PURA VIDA CITY, una propuesta única en la capital que involucrará a más de 200 comercios.

“PURA VIDA CITY por Givi” es una plataforma integrada que no sólo facilitará la agenda cultural de la ciudad en un mismo lugar; sino que también, permitirá la adquisición de entradas, ofertas comerciales y cupones de una manera nunca antes vista.

Con el objetivo de maximizar la experiencia de cada asistente, se estima que los beneficios alcanzarán un valor aproximado de 300,000 colones por persona, entre los que destacan descuentos, regalías, rifas y mucho más.

Este evento busca aumentar el encadenamiento comercial y la visibilidad de los comercios locales a través de la aplicación Givi. “Nos complace ser parte de esta dinámica de activación urbana que potencializa la economía de los comercios capitalinos. Desde la Cámara de comercio de Costa Rica apoyamos iniciativas como esta, en la que además del arte, la cultura y la tecnología, también se le brinda un espacio importante al emprendedurismo”, comentó Lisette Campos Suárez de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Activación urbana

Toda esta dinámica se vivirá en cuatro espacios josefinos, que se dividirán en pabellones de gastronomía, ambiente, cultura y tecnología. Estos pabellones serán: Sendero, Jardín de Lolita, Josefino y Plaza Skawak, ubicados en un circuito cultural que se extiende desde el Paseo de las Damas hasta la Avenida 33.

Quienes asistan a “PURA VIDA CITY por Givi”, disfrutarán degustaciones culinarias, sabores locales e internacionales, descuentos exclusivos, regalías, conciertos Stands de Startups, talleres y exposición de experiencias de la nueva forma de vivir la ciudad.

«Estamos emocionados de presentar una plataforma que innova en la forma en que interactuamos con la cultura y el comercio de la ciudad. ‘Pura Vida City’ es el escenario perfecto para demostrar el potencial de esta herramienta y seguir aportando con la reactivación económica», Pietro Sudasassi, director de Proyecto en Givi.

Este evento es el resultado de una visión compartida por Givi, San José 24×7 y la Cámara de Comercio de Costa Rica. El objetivo es crear un ecosistema que le permita al turista local e internacional conocer y vivir toda la oferta cultural y comercial de la ciudad.

Detalles del Evento:

Fecha: Sábado, 2 de Marzo de 2024.

Horario: 10 a.m. a 10 p.m., con after parties en varios puntos de San José hasta las 2 a.m. del 3 de marzo.

Ubicación: Jardín de Lolita, Sendero, Plaza Skawak y Josefino. Además de varios comercios en el centro Histórico, La California y Escalante.

Registro e Información Adicional: Los interesados deben visitar bit.ly/PVC2Marzo para registrarse y descubrir todos los beneficios disponibles.

Para más información sobre «Pura Vida City por Givi», incluyendo la agenda completa del evento, detalles sobre los pabellones temáticos, y las actuaciones programadas, por favor visite www.somosgivi.com/pura-vida-city

A la iniciativa se están uniendo marcas reconocidas como Giacomin, Ópticas Münkel, Caccios, Grupo Prides, la desarrolladora inmobiliaria Core, Boca Abierta, Bacano Restaurante, Puerto Capital, Cookie Jar Factory, Selvática, Costa Rica Beer Factory, Orvieto, Silvestre, Stiefel, y más de 250 comercios de la ciudad de San José que comparten esta nueva visión.