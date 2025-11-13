Costa Rica: Proyectos Inmobiliarios en La Fortuna de San Carlos se anticipan a tendencia “Work-Life-Nature

Estudio demuestra que las personas que trabajan con entornos naturales tienen 15% más de productividad.

Por Revista Summa

Una tendencia global está redefiniendo los paradigmas de vida y trabajo: el Work-Life-Nature (Trabajo-Vida-Naturaleza). Esta tendencia, que integra la vida profesional con un entorno natural, está impulsada por datos concretos, donde estudios como el de la Universidad de Exeter (citado en el Informe Human Spaces) demuestran que los profesionales en entornos con elementos naturales reportan hasta un 15% más de productividad y una mayor capacidad de resolución de problemas.

En Costa Rica, una zona que se posiciona para este tipo de tendencia es La Fortuna, San Carlos, ya que ofrece el entorno perfecto para los dos pilares de esta nueva filosofía de vida: la sostenibilidad personal y la sostenibilidad ambiental.

Diego Soto, encargado de departamento comercial de Grupo Ecoquintas explica que “El Work-Life-Nature es la evolución natural del bienestar. La Fortuna no solo es una postal turística; es un laboratorio de productividad y paz donde la compra en una propiedad para construir un hogar se convierte en una inversión estratégica en salud y eficiencia profesional para toda la familia”.

“Por lo anterior, en Grupo Ecoquintas entendemos que el lujo moderno no se mide en metros cuadrados, sino en la calidad de vida que ofrece el entorno. Por ello, contamos con propiedades ubicadas en medio de la naturaleza y que protegen la biodiversidad de la zona, para ofrecer a estas personas el espacio que requieren para vivir de acuerdo a su estilo de vida”, agregó Soto.

Las claves de Work-Life-Nature

La clave de la tendencia Work-Life-Nature es el reconocimiento del impacto directo de la naturaleza en la salud y el desempeño profesional. El modelo se enfoca en aspectos que optimizan la calidad de vida y la eficiencia laboral.

“En primer lugar, se observa un Mayor Rendimiento Cognitivo, ya que la exposición a entornos naturales ha demostrado que mejora significativamente la concentración y reduce la fatiga mental. Los residentes pueden aprovechar el entorno sereno de La Fortuna para aumentar su capacidad de enfoque, lo cual se traduce en una mayor eficiencia y calidad en el trabajo realizado”, comentó Soto.

Además, se logra la Reducción del Estrés y Mejora del Ánimo, porque los entornos serenos y naturales actúan como un poderoso amortiguador contra el estrés laboral crónico (burnout), promoviendo la salud mental y física. Las actividades al aire libre y las vistas panorámicas al Volcán Arenal contribuyen directamente a la liberación de tensión y a un mejor estado de ánimo general.

“A esto se suma un Impulso a la Creatividad, pues la variación y riqueza sensorial de la naturaleza estimulan las áreas del cerebro relacionadas con la creatividad y la innovación. Este factor es crucial para profesionales que requieren soluciones creativas y pensamiento lateral en sus roles”, señaló Soto.

Se evidencia una Mejor Conciliación Familiar y Personal, dado que el Work-Life-Nature, facilitado por el teletrabajo en un entorno natural, permite una gestión del tiempo más flexible. Esto facilita la conciliación de responsabilidades profesionales con el tiempo de calidad familiar y el ocio, elementos vitales para una vida equilibrada.

El segundo pilar del modelo que está enfocado en la sostenibilidad ambiental, desarrollo consciente y responsable promueve que la búsqueda del bienestar individual vaya de la mano con la responsabilidad ecológica. Esto se logra mediante la Preservación de Ecosistemas Únicos, donde vivir y trabajar cerca de la naturaleza exige un compromiso con el desarrollo en armonía con el ambiente.

Esto implica fomentar proyectos que protejan los corredores biológicos, los recursos hídricos (ríos cristalinos) y la rica biodiversidad local, asegurando la preservación del entorno que proporciona el bienestar, como lo son los proyectos de Grupo Ecoquintas en la zona.

Además, se enfatiza la Minimización de la Huella Ecológica, pues la posibilidad de trabajar desde casa en La Fortuna reduce significativamente la necesidad de desplazamientos diarios (commuting), lo que disminuye las emisiones de carbono y la dependencia del transporte motorizado.

Finalmente, Soto menciona que “la presencia de proyectos residenciales de alta calidad en La Fortuna responde a la demanda de profesionales y nómadas digitales que buscan un cambio de estilo de vida.

“La región, con su clima, vistas al Volcán Arenal y abundantes atractivos turísticos, se establece no solo como un destino vacacional, sino como un centro de vida y trabajo sostenible y productivo. La oportunidad se centra en la posibilidad de adquirir una propiedad en esta zona para construir un hogar que abrace los principios de la vida equilibrada y consciente”, concluyó el vocero de Grupo Ecoquintas.