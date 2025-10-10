Costa Rica: Proyecto de Armonización del Sector Eléctrico Nacional da gran paso en su trámite legislativo

La iniciativa es clave para modernizar el marco normativo del sector, descarbonizar la economía y logar tarifas competitivas para todos los consumidores: residenciales, comerciales e industriales.

Por Revista Summa

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), celebra el avance legislativo del Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, que ya superó la etapa de votación de mociones de fondo en la Comisión del Sector Energético, pasando al Plenario Legislativo para su discusión y votación, un tema clave en la agenda de competitividad del país.

“Este proyecto es esencial para nuestro país, ya que nos permitirá abrir el mercado de generación eléctrica a más inversiones, que son necesarias para diversificar la matriz con fuentes renovables y avanzar hacia la descarbonización de la economía. Al mismo tiempo garantizará tarifas más competitivas en beneficio de todos los consumidores”, dijo Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

Según datos proporcionado por el ICE en el Congreso de Energía 2025 de la CICR, para 2040 Costa Rica necesitará 2.495 MW adicionales en capacidad de generación de electricidad lo que implica un crecimiento del 71,3%, solo para atender el aumento vegetativo de la demanda. Para lograrlo, se requieren más inversiones, tanto públicas como privadas, que además permitan atraer industrias de alto consumo eléctrico, estratégicas para la generación de empleo.

Desde la CICR, señalan que las nuevas industrias y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, representan un salto sin precedentes en la demanda de electricidad. Para dimensionarlo, basta señalar que entrenar un modelo de lenguaje, solo un centro de datos a escala de empresas como OpenAI podría consumir hasta 2.000 GWh anuales, equivalente a un 16% de todo el consumo eléctrico de Costa Rica en 2024. “Ante este panorama, Costa Rica enfrenta un reto estratégico: ampliar su oferta renovable para sostener la atracción de estas industrias, garantizando tarifas competitivas y la seguridad de suministro que requieren para instalarse y crecer”, concluyó Sergio Capón.

La CICR hace un llamado a las señoras y señores diputados para que este proyecto avance con la celeridad que requiere un país que depende de su competitividad para atraer inversión, generar empleo y competir en la economía global.