Costa Rica promueve programas para estudiar en el país en The Forum 20th Annual Conference

Costa Rica se ha consolidado como el primer destino en Latinoamérica para los estudiantes de Estados Unidos que buscan programas de estudio en el extranjero.

Por Revista Summa

Con el objetivo de promover la oferta de programas y oportunidades para estudiar en el país y establecer conexiones estratégicas con universidades y colleges de todo el mundo, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y diez representantes de la Asociación Costarricense de Universidades para la Educación Internacional (GlobalEdu), participan en The Forum on Education Abroad (Foro sobre la educación en el extranjero).

La 20a edición de esta conferencia anual se desarrolla en dos partes: una conferencia virtual que se llevó a cabo del 6 al 7 de marzo anterior, seguida de un espacio presencial del 20 al 22 de marzo en el Sheraton Boston Hotel, en Massachusetts.

“Costa Rica es un destino clave para estudiar gracias a su ambiente de seguridad, su cultura y la diversa variedad de programas de formación disponibles, enfocados en la generación de profesionales con elevada demanda de conocimiento. Nuestra participación en The Forum on Education Abroad evidencia el compromiso continuo que tenemos con la promoción de la educación de calidad de Costa Rica, para garantizar el crecimiento económico y social sostenible de nuestro país”, comentó Mario Sáenz, Gerente de Desarrollo de Exportaciones de PROCOMER.

Entre los diez representantes de GlobalEdu que participarán en el evento se encuentran: la Universidad Hispanoamericana, Universidad LCI Veritas, Universidad Interamericana (UIA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), Universidad de San José, Universidad Santa Paula, Global Learning Programs, Visite Costa Rica y Texas Tech University – Costa Rica. Cabe destacar que PROCOMER y ocho de las diez instituciones que integran el consorcio participan por primera vez en este evento.

“Nuestra participación en The Forum for Education Abroad ha sido y es medular. Hemos participado en varias ediciones, sin embargo, estamos particularmente emocionados, ya que esta será la primera vez como parte de la delegación de Costa Rica, gracias al apoyo e invitación de PROCOMER. No tenemos ninguna duda de que Costa Rica es un destino extraordinario para la educación internacional en cualquier disciplina, por lo que estamos muy alineados con la campaña “Study in Costa Rica” y esperamos que, al ser parte de la delegación, el esfuerzo de equipo y la exposición de las infinitas posibilidades académicas de Costa Rica, nos permita estar en los primeros lugares de destinos de educación en el mundo”, comentó Alexis Wren, la presidente de Costa Rica Global Learning Programs.

Para Verónica Castro Ramírez, Directora de Programas y Alianzas Internacionales de la Universidad de San José, “participar en esta conferencia representa una oportunidad única para conectar con diferentes profesionales de la educación internacional en función de las temáticas más relevantes que están dirigiendo las colaboraciones interinstitucionales a nivel mundial. Esta conferencia permite no solo aprender sobre los diferentes modelos, prácticas y estrategias que están siendo exitosos en la reactivación de las experiencias presenciales internacionales sino también abordar los diversos retos que la educación online nos ha traído y conectar con aquellas instituciones que están buscando el mismo tipo de alianzas y proyectos que nuestra organización”.

“Deseamos que esta primera participación nos permita importar conocimientos que puedan ser replicados y tropicalizados en nuestra institución, así como también identificar un número significativo de conexiones con las cuales podamos desarrollar colaboraciones internacionales para el intercambio de estudiantes, proyectos académicos y experiencias inmersivas conjuntas”, añadió.

Por último, Daniel Jiménez Cavallini, Gerente de Internacionalización de la UIA, indicó, “nuestra participación en The Forum es crucial para fortalecer nuestros lazos internacionales y promover la excelencia académica en un contexto global. Al estar presentes en la feria, podemos destacar nuestros programas innovadores, resaltar nuestra diversidad cultural y fomentar oportunidades de intercambio que enriquecen la experiencia educativa de nuestra comunidad”.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Open Doors U.S., Costa Rica es el primer destino en Latinoamérica para los estudiantes de Estados Unidos que buscan programas de estudio en el extranjero. Además, el país se ubica entre los diez primeros destinos de preferencia de este listado.

Este año, el país ofrecerá en la conferencia, por medio de un stand Esencial Costa Rica, cursos técnicos y de certificación, educación ejecutiva, pasantías, movilidad de estudiantes y profesores, certificaciones internacionales, programas a la medida/personalizados, programas internacionales de corta duración, programas de verano, enseñanza del idioma español, entre otros.