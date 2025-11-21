Costa Rica: Programa Pura Verde del BN recibe el premio “Compromiso con la Excelencia 2025”

El reconocimiento fue otorgado por la Cámara de Industrias en la entrega de los Premios del Programa a la Excelencia 2025.

Por Revista Summa

El Programa de Financiamiento Sostenible Pura Verde del Banco Nacional (BN) fue reconocido en los Premios a la Excelencia 2025 con el galardón en la categoría “Compromiso con la Excelencia”. Estos premios son organizados desde hace 28 años por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) con el objetivo de reconocer a las empresas y proyectos innovadores que impulsan la excelencia y la mejora continua en el país.

“En el BN estamos convencidos de que la excelencia y la innovación son el camino para transformar la economía costarricense. Pura Verde es más que un programa de financiamiento: es una plataforma que conecta sueños sostenibles con realidades concretas, impulsando a hogares, empresas y sectores estratégicos hacia un futuro más competitivo, resiliente y responsable. De esta forma, por medio de un programa innovador, contribuimos con la excelencia y la mejora continua, al mismo tiempo que propiciamos nuevos empleos, crecimiento económico y bienestar para todos”, comentó Rosaysella Ulloa Villalobos, gerente general del BN.

¿Qué es Pura Verde?

Lanzado en el primer trimestre del 2025, Pura Verde nació de una alianza estratégica entre el BN, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Unión Europea (UE) que busca transformar el panorama financiero costarricense mediante mecanismos que faciliten inversiones sostenibles, replicables y con impacto real además de duradero.

Pura Verde es único en Costa Rica y transforma los sueños de sostenibilidad de diversos sectores productivos en realidades tangibles. Gracias a este programa, hoy es posible impulsar iniciativas en energía limpia, construcción responsable, transporte sostenible, agricultura regenerativa y uso eficiente del agua. Desde la instalación de paneles solares en hogares, hasta la adquisición de vehículos eléctricos o la construcción de viviendas bajo estándares de eficiencia energética.

Los proyectos que acceden a este financiamiento deben demostrar un impacto positivo y medible en el ambiente, lo que asegura que cada inversión sea un paso firme hacia un país más competitivo y responsable. Además, las empresas beneficiarias fortalecen su reputación, resiliencia y acceso a mercados internacionales al integrar prácticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Con este reconocimiento, el Banco Nacional se consolida como referente en sostenibilidad y como motor de innovación y excelencia para otros actores de la economía. Este compromiso se extiende a sus subsidiarias BN Valores, BN Vital, BN Seguros y BN Fondos, que respaldan la promoción de la excelencia empresarial en Costa Rica.

Resultados destacados del proyecto

· El Banco Nacional es el único banco en la región con una taxonomía sostenible enfocada en cambio climático, que dio origen a 92 planes de inversión bajo el Programa Pura Verde.

· Esta taxonomía clasifica y etiqueta las actividades económicas según su contribución a objetivos ambientales clave: mitigación y adaptación al cambio climático, uso sostenible de recursos, economía circular y prevención de la contaminación.