Costa Rica: Programa busca crear 40 reservorios al año para garantizar acceso al agua en Guanacaste

Práctica de la siembra y cosecha de agua de lluvia beneficiará una gran cantidad de familias productoras agropecuarias.

Por Revista Summa

Con el objetivo de mejorar la gestión del agua, garantizar su disponibilidad en zonas vulnerables y fortalecer la adaptación y resiliencia de las comunidades guanacastecas a los efectos del cambio climático, los consejos territoriales de la región han diseñado un programa de siembra y cosecha de agua de lluvia, bosques y cambio climático para Guanacaste conocido como PASCA.

En el documento se propone la construcción de más de 200 reservorios de agua, en las partes medias y altas de las estribaciones de la provincia, lo cual impactaría de manera positiva una gran cantidad de productores (as) y pobladores de los once cantones y los tres distritos peninsulares.

La iniciativa contó con el apoyo del proyecto “Siembra y Cosecha de Agua”, el cual es parte del programa EUROCLIMA+, financiado por la Unión Europea. El proyecto es liderado por la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), en conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Ministerio de Agricultura (MAG), Ministerio de Salud, los gobiernos locales y los cuatro consejos territoriales de la provincia liderados por INDER. Como uno de los resultados de este proyecto cinco reservorios han sido construidos en Bagaces y Cañas y a la fecha se encuentran en su máxima capacidad.

“Guanacaste en los meses secos, es la zona del país más afectada por la escasez de agua (estrés hídrico), recurso vital para la vida, la economía y el desarrollo en general, y es por esto que, gracias a los excelentes resultados alcanzados con este primer proyecto, se logró unir sociedad civil, consejos territoriales, instituciones y cooperación internacional, para escalar estos alcances y contar con una hoja de ruta que defina acciones concretas para mejorar la disponibilidad y gestión de este líquido en toda la región”, explicó Ángel Guevara, representante del Consejo Territorial de los cantones de la altura guanacasteca.

Adicionalmente, el PASCA contempla acciones para capacitar a productores (as) en los diferentes sistemas de siembra y cosecha de agua de lluvia de Guanacaste; mejorar y optimizar los sistemas de producción agropecuaria y de seguridad alimentaria, a través de la construcción de sistemas de siembra y cosecha de agua de lluvia; y conservar y restaurar microcuencas y corredores biológicos, que se relacionen directamente con estos sistemas para mejorar la producción y la adaptación basada en ecosistemas, entre otros.

“La práctica de siembra y cosecha de agua está comprobada como una medida muy efectiva para enfrentar y adaptarse al cambio climático en zonas vulnerables, de manera que, implementar este Programa permitiría asegurar mayor disponibilidad de agua en la región”, agregó Jaime Nalvarte, Director AIDER.

Para la ejecución de esta hoja de ruta y la construcción de los reservorios, se requiere un presupuesto aproximado de $14 millones, en un período de 5 años.

De la misma manera, cada uno de estos reservorios, donde se realiza la siembra y cosecha de agua, tendría capacidad máxima de 5000 metros cúbicos, con un costo no superior a los US $7.000 y un tiempo de construcción no mayor a un mes.

“El Programa viene a complementar y a responder a los grandes retos y limitaciones de esta zona en su adaptación al cambio climático, por ejemplo, el PASCA es complementario a la infraestructura de riego actualmente establecida y que se concentra en las zonas planas cubriendo cerca de un 10% de las fincas agropecuarias”, subrayó Emel Rodríguez, Director del Consejo Territorial de Hojancha, Nicoya y Nandayure.

De acuerdo con el censo agropecuario del 2014, esto quiere decir que los sistemas de riego existentes en la actualidad cubren cerca de 30.000 has (5,4% de las has.), dejando un área por cubrir más de medio millón de hectáreas de producción agropecuaria y una gran cantidad (cerca del 90%) de productores y productoras sin acceso a riego. Esto no significa que el PASCA va a cubrir ese restante de has de producción. Sin embargo, la premura y necesidad de poder crear los reservorios y ejecutar las demás acciones del PASCA, ayudaría en este momento una gran cantidad de productores y productoras de la región.

Aunque el objetivo del PASCA es abordar toda la provincia de Guanacaste más los tres distritos peninsulares, inicialmente se priorizará aquellas zonas medias y altas de las estribaciones que tengan mejores capacidades para desarrollar la infraestructura que requieren los reservorios y que estén estratégicamente ubicadas, de acuerdo a las poblaciones beneficiadas y a las comunidades donde se están requiriendo más acciones

concretas (inicialmente, Cañas, faldas de los volcanes Tenorio, Rincón de la Vieja y Miravalles, La Cruz, Hojancha, entre otros).

“En el Inder entendemos la necesidad de buscar respuestas a un tema urgente de acceso al líquido vital. Esta es una gran oportunidad para impactar positivamente el desarrollo de Guanacaste y cerrar las brechas. Por eso también ha sido apoyado tanto por el Consejo Territorial de Cañas-Bagaces-Abangares-Tilarán y ahora se suman los otros tres territorios de la región. Para este año 2020 destinamos ₡25 millones a la iniciativa para la conformación de más reservorios de agua en sectores como Tilarán, Bagaces, Liberia y La Cruz” indicó Harys Regidor Barboza, Presidente Ejecutivo del Inder.

El Programa está ahora en su fase de presentación y búsqueda de fondos para poder operativizar la hoja de ruta planteada con todos los sectores involucrados en la gestión del agua en Guanacaste.