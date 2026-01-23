Costa Rica: PROCOMER lleva la mayor delegación empresarial costarricense a la feria MD&M West 2026

Conectar talento, innovación y oportunidades comerciales en dispositivos médicos es el principal objetivo de la participación.

Por Revista Summa

Del 3 al 5 de febrero, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) participará en la feria internacional MD&M West 2026, en Anaheim, California, con la delegación empresarial más grande que el país ha llevado hasta ahora a este evento clave del sector de dispositivos médicos y manufactura avanzada. En total, 16 empresas costarricenses estarán en el stand esencial COSTA RICA y más de seis participarán bajo la modalidad Walk to Show, como parte del Pabellón País coordinado por la Promotora.

Esta será la séptima ocasión en que el país asiste a MD&M West, una de las ferias más relevantes del ecosistema global del sector, que reúne a más de 1.700 expositores y cerca de 14.000 visitantes provenientes de más de 40 países. La presencia nacional busca generar nuevas oportunidades de exportación e inversión, así como consolidar el posicionamiento de Costa Rica como un socio confiable, innovador y competitivo en manufactura médica.

“MD&M West es una vitrina mundial y parte importante de nuestra estrategia de promover a nuestro sector exportador y posicionar al país para atraer más inversión extranjera directa. Esta feria también es una plataforma para mostrar y fortalecer las capacidades del talento humano que sostiene a este sector y nos permiten proyectar a Costa Rica como un país que no solo exporta calidad, sino también como un país con conocimiento, innovación y talento altamente especializado”, afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

Las empresas costarricenses que integran la delegación ofrecen una amplia gama de soluciones de alto valor agregado, que incluyen manufactura electrónica, desarrollo de software y conectividad para dispositivos médicos, moldes de precisión, mecanizado CNC, impresión y empaque, consultoría en ingeniería, calidad y regulación, así como manufactura por contrato para sectores médicos, automotrices y aeroespaciales.

Además de la exhibición comercial, la agenda en MD&M West 2026 contempla reuniones uno a uno con compradores, inversionistas y tomadores de decisión, un Coffee Talk para presentar las capacidades del país a líderes del sector MedTech, así como un espacio de networking en el Pabellón País. Por primera vez, el Clúster de Dispositivos Médicos de Costa Rica tendrá una participación activa en la feria, fortaleciendo la articulación del ecosistema nacional.

“Participar en MD&M West 2026 es un paso estratégico para Lantern Med Digital, y hacerlo bajo el alero del Pabellón País de PROCOMER marca una gran diferencia. El respaldo y la excelente gestión de PROCOMER no solo nos facilitan la logística, sino que validan nuestra calidad ante el mercado global. Estamos sumamente contentos con el acompañamiento y la plataforma que nos brindan para conectar con líderes en innovación médica”, señaló Albán Sánchez, CEO de Lantern Med Digital.

Desde la perspectiva de las empresas multinacionales con operaciones en el país, la feria también representa una oportunidad para fortalecer relaciones y proyectar capacidades desde Costa Rica hacia el mundo. “La participación en MD&M West 2026 refuerza nuestro compromiso de ser un socio confiable e innovador para la industria de tecnología médica. Este evento es un punto de encuentro estratégico para combinar excelencia tecnológica con una clara orientación global, y fortalecer el intercambio directo con clientes y socios internacionales”, explicó Octavio Matus, gerente general de Zollner en Costa Rica.

Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial y la mayor fuente de inversión extranjera directa para Costa Rica, y California se posiciona como el principal polo de innovación y empleo en manufactura médica en ese país. Actualmente, más de 90 multinacionales del sector MedTech operan en Costa Rica, muchas de ellas con casa matriz o clientes clave en EE. UU., lo que convierte a MD&M West en un espacio natural para profundizar vínculos y abrir nuevas oportunidades.

A noviembre de 2025, las exportaciones de dispositivos médicos de Costa Rica alcanzaron los $10.168 millones, con un crecimiento de 28% en relación con el mismo periodo de 2024; destacando productos como otros dispositivos de uso médico; agujas, catéteres, cánulas y similares; y prótesis de uso médico. Adicionalmente, el país cuenta con más de 100 empresas de inversión extranjera de este sector.