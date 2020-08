Costa Rica: PROCOMER lanza nuevo programa para crear oferta exportable de alto valor

Ramp Up es una iniciativa que agrupa varios programas dirigidos a pymes y startups nacionales.

Por Revista Summa

Con el objetivo de impulsar la creación de nueva oferta exportable de alto valor para Costa Rica y fomentar la cultura de emprendimiento e innovación en el país, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) lanzó Ramp Up, un nuevo programa que ofrece a pymes y startups de tecnología entrenamiento empresarial y concursos para identificar su potencial exportador.



Ramp Up agrupa a las competencias regionales de Seedstars (Huertar Norte, Caribe, Chorotega, Pacífico Central y Brunca), el premio Seedstars dirigido a startups de tecnología, la Gran Final de la competencia del Gran Área Metropolitana (GAM); así como la oportunidad de participar en la Reunión Anual de Inversiones (AIM por sus siglas en inglés), una iniciativa del Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes Unidos.



El Ministro ai de Comercio Exterior y Presidente ai de PROCOMER, Duayner Salas, comentó que “la innovación es un elemento central para posicionar a Costa Rica en la Industria 4.0 y aumentar la productividad. Por eso, Ramp Up facilitará un compendio de conocimientos para que más empresas conquisten en los mercados internacionales, al tiempo que se contribuye con la política de innovación empresarial del país”.



“En el INA estamos motivados de ser socios estratégicos de PROCOMER para el desarrollo del programa Ramp-up & Seedstars Costa Rica 2020. Este programa es parte del compromiso que tiene la institución de apoyar a las pymes de Costa Rica de todos los sectores productivos y territorios del país. Instamos a las pymes con potencial exportador a que participen y logren, más que un premio, el destacarse como oferente en un mercado altamente competitivo” aseguró el Presidente Ejecutivo del INA, Andrés Valenciano.



“Como empresa pública, solidaria y comprometida con el desarrollo del país, es también nuestro deber apoyar e impulsar el progreso de las pymes, pues cuando les brindamos colaboración no solo promovemos su crecimiento, sino también el de su familia, las personas a las que les brindan empleo, la comunidad en general y con ello, contribuimos a reactivar la economía. Por eso, impulsar el Programa Ramp Up es de vital importancia, porque nos permite a través de nuestra función social, unir esfuerzos para fortalecer las pymes y apoyarlas hasta que logren la exportación”, aseguró el presidente ejecutivo del INS, Róger Arias.

Etapas de Ramp Up



El proceso para participar en esta nueva plataforma inicia con la aplicación en línea para el concurso mediante el formulario de inscripción disponible en la página web y el cual está abierto hasta el 23 de agosto.



Posteriormente, se llevará a cabo una evaluación de aplicaciones en línea para seleccionar a las empresas que pasan a la siguiente fase. Quienes pasen este primer filtro, participan en un programa de entrenamiento virtual en temas como educación financiera, inversión y pitch de ventas. Finalmente, los participantes entregan su Pitch Deck, se determina si pasan a las semifinales y luego se da a conocer los que llegan a la Gran Final que será el 30 de octubre en formato virtual.



Beneficios de Ramp Up

Los emprendimientos y startups que se ganen un lugar en la Gran Final de Ramp Up tendrán beneficios como:

Premios en efectivo

Horas de consultorías en temas como procesos de marcas, derechos de autor, patentes, contratos de tecnología y privacidad o contratos de propiedad intelectual

Acceso a la red de mentores e inversionistas nacionales e internacionales, oportunidades de networking y visibilidad

Criterios de evaluación

Las empresas participantes pasarán por diferentes filtros a lo largo del programa, incluyendo la selección de las empresas que participarán de la segunda parte del programa de entrenamiento, las que pasan a la semifinal y, posteriormente, a la Gran Final de la competencia. Un grupo de selección, conformado por representantes de PROCOMER y los aliados del programa, evaluarán a las empresas bajos los siguientes criterios: