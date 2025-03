Costa Rica: PROCOMER intensifica labor por atraer inversión de Brasil, México y EE.UU.

Con un enfoque proactivo en mercados estratégicos, Costa Rica consolida su propuesta de valor para inversionistas globales.



Por Revista Summa

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) ha intensificado sus esfuerzos para atraer inversión extranjera directa (IED) mediante su participación simultánea en el Latin America & The Caribbean Hotel and Tourism Investment Conference (SAHIC 2025) en Brasil, el Shared Services and Outsourcing Week (SSOW 2025) en Estados Unidos, y una gira estratégica de prospección en México, abarcando sectores clave como infraestructura turística, tecnologías digitales, manufactura liviana y comercio minorista.

“PROCOMER sigue posicionando a Costa Rica como un socio estratégico para empresas que buscan crecer en un entorno confiable, competitivo y con impacto positivo en el país. La participación en estos espacios especializados permite identificar oportunidades clave para atraer inversiones de alto valor agregado, fortalecer sectores estratégicos y consolidar el liderazgo del país en la región. Estas acciones reflejan el compromiso de Costa Rica por ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles a los inversionistas, impulsando un crecimiento equilibrado y de largo plazo para la economía nacional”, afirmó Mónica Umaña, Gerente de Inversión de PROCOMER.

Con una visión integral para potenciar el desarrollo económico del país, PROCOMER ha enfocado su presencia en estos eventos internacionales para conectar con inversionistas estratégicos, identificar oportunidades de expansión y fortalecer la propuesta de valor que Costa Rica ofrece a la inversión extranjera.

En ese contexto, la participación en el Latin America & The Caribbean Hotel and Tourism Investment Conference (SAHIC 2025), que se llevó a cabo del 24 al 25 de marzo en Río de Janeiro, Brasil, permitió posicionar a Costa Rica como un destino estratégico para el desarrollo de proyectos de infraestructura turística.

Durante este evento, se llevaron a cabo reuniones con importantes grupos internacionales, generando oportunidades para atraer inversión en proyectos sostenibles que impulsen la competitividad del sector de infraestructura turística y beneficien a comunidades fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

Simultáneamente, Costa Rica se consolidó como un hub de inversión en tecnologías digitales y los servicios compartidos en el Shared Services and Outsourcing Week (SSOW 2025), realizado del 25 al 27 de marzo en Orlando, Florida. Este evento, reunió a tomadores de decisión de compañías multinacionales interesadas en establecer o expandir operaciones en sectores como finanzas, ciberseguridad, logística y desarrollo de software.

Durante SSOW 2025, PROCOMER destacó la madurez y capacidad técnica del ecosistema costarricense, que ofrece ventajas competitivas para atraer operaciones de alto valor agregado.

Además, del 24 al 28 de marzo, el equipo de inversión de PROCOMER llevó a cabo una gira estratégica de prospección en México, que incluyó visitas a empresas en Ciudad de México y Guadalajara, así como la participación en Expo ANTAD, uno de los principales espacios comerciales para el sector minorista en América Latina.

Esta gira se enfocó en identificar oportunidades de inversión en sectores estratégicos como manufactura liviana, empaques, productos químicos, materiales de construcción y cadenas minoristas, áreas que presentan un alto potencial para generar encadenamientos productivos y empleo de calidad en Costa Rica.

Estos encuentros permitieron presentar la propuesta de valor costarricense, enfocada en su estabilidad jurídica, talento humano altamente calificado y un ecosistema empresarial sólido que facilita la integración de nuevas operaciones con un enfoque sostenible y de largo plazo, así como también reflejan el enfoque constante de PROCOMER para atraer inversión extranjera directa en sectores clave, fortaleciendo la posición de Costa Rica como líder en múltiples sectores.