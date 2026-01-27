Costa Rica: PROCOMER impulsa iniciativa Exporta Café Tour para abrir oportunidades de exportación fuera de la GAM

Exporta Café Tour forma parte del objetivo de PROCOMER de preparar, conectar y acompañar a empresas de todos los tamaños en su proceso de exportación.

Por Revista Summa

Con el objetivo de fortalecer las capacidades exportadoras del sector cafetalero y generar nuevas oportunidades de negocio para empresas fuera de la Gran Área Metropolitana, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) realizará Exporta Café Tour, una iniciativa que incluye capacitación, articulación institucional y acompañamiento técnico a las regiones Chorotega y Pacífico Central.

La actividad se desarrollará el miércoles 25 de febrero en la Universidad Nacional de Nicoya y el jueves 26 de febrero en Santa Elena, Monteverde; y estará dirigida a productores, tostadores, comercializadores, estudiantes, cámaras y empresarios interesados en incursionar o fortalecer su participación en los mercados internacionales del café, tanto verde como tostado.

Exporta Café Tour forma parte del objetivo de PROCOMER de preparar, conectar y acompañar a empresas de todos los tamaños en su proceso de exportación, con un enfoque especial en el desarrollo regional y en el fortalecimiento de las capacidades productivas y comerciales.

“Este tipo de espacios nos permite acercar las herramientas de exportación a las regiones, acompañar a los productores y empresarios desde etapas tempranas y abrir oportunidades reales para que más personas puedan llevar el café costarricense a mercados internacionales. Apostar por el desarrollo del sector cafetalero también es apostar por el talento, el empleo y el crecimiento económico en las comunidades”, señaló Mario Sáenz, gerente de Desarrollo de Exportaciones de PROCOMER.

Durante ambas jornadas, las personas participantes recibirán información práctica sobre la exportación, los requisitos y la documentación necesaria, así como los servicios disponibles para facilitar el proceso. La agenda incluye presentaciones sobre los distintos servicios de PROCOMER y del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE); así como un espacio de networking para impulsar alianzas estratégicas dentro del sector.

Además de brindar conocimiento técnico, la iniciativa busca reducir barreras de entrada, fortalecer la toma de decisiones empresariales y conectar a los actores del sector con instituciones clave que forman parte del ecosistema exportador del país.

En el 2025, el café oro (en grano) ocupó la tercera posición dentro de las exportaciones del sector agrícola y el quinto lugar en las exportaciones de bienes. Además, tuvo un crecimiento de +35% (+$122 millones) en relación con el 2024.

El café continúa siendo uno de los productos emblemáticos de Costa Rica en los mercados internacionales, por lo que acciones como Exporta Café Tour contribuyen a diversificar la oferta, agregar valor, promover el café tostado y generar nuevas oportunidades para empresas regionales que desean dar el salto hacia la exportación.