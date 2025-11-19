Costa Rica: PROCOMER impulsa el liderazgo femenino en encuentro que reunió a más de 50 empresarias

El liderazgo femenino es una fuerza transformadora para el desarrollo de Costa Rica y el mundo.

Por Revista Summa

Más de 50 mujeres empresarias de distintos sectores productivos del país participaron ayer en Inspira Global: Mujeres Hacia la Exportación, un encuentro organizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) para fortalecer capacidades, promover la internacionalización y potenciar el liderazgo femenino en la economía nacional.

El evento reunió a mujeres líderes, profesionales, mentoras y empresarias con trayectoria exportadora, junto con emprendedoras que dan sus primeros pasos en explorar nuevos canales y mercados. La agenda contempló sesiones especializadas sobre procesos de exportación y posicionamiento estratégico en la nueva economía.

“El liderazgo femenino es una fuerza transformadora para el desarrollo de Costa Rica y el mundo. Cada una de estas mujeres representa talento, visión y capacidad para abrir nuevas oportunidades en los mercados globales. Desde PROCOMER creemos profundamente en su potencial y en el impacto que generan en sus comunidades y en la economía del país”, señaló Laura López, Gerente General de PROCOMER.

A lo largo del día, especialistas nacionales impartieron conocimientos técnicos sobre aspectos clave para la exportación, diferenciación en mercados competitivos, herramientas financieras para el crecimiento empresarial, storytelling para audiencias globales y construcción de marca personal. El encuentro también incluyó espacios de networking y diálogo estratégico entre las empresarias.

Inspira Global culminó con un conversatorio de liderazgo a cargo de la Gerente General de PROCOMER, quien profundizó en los retos y oportunidades del liderazgo femenino en el comercio internacional, así como en la importancia de impulsar modelos empresariales más inclusivos, sostenibles y competitivos.

Esta iniciativa es una muestra del compromiso de PROCOMER con el desarrollo del talento y liderazgo femenino, así como con la creación de condiciones para que más mujeres accedan a mercados internacionales, generen empleo de calidad y contribuyan a la diversificación de la oferta exportadora del país.