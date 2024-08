Costa Rica, primer país de América Latina en convertirse en consultor de red mundial place branding

City Nation Place es una plataforma que promueve el desarrollo sostenible de ciudades, destinos, regiones y naciones.

Por Revista Summa

Costa Rica es el primer país de América Central y del Sur en convertirse en “Champion” de CNP Advisory Group, el prestigioso Grupo Asesor de la principal red de Place Branding en el mundo: City Nation Place.

A través de la marca esencial COSTA RICA, el país asumió un papel de liderazgo en esta agrupación que busca propiciar el intercambio de ideas y experiencias en todo el espectro de las estrategias de marca y marketing relacionadas con las marcas destino del mundo.

“Nuestro Grupo Asesor, compuesto por líderes de lugares de todo el mundo, ofrece una excelente oportunidad para compartir conocimientos colectivos, y el apoyo de nuestros Champions nos permite llevar a cabo trabajos importantes en nombre del Grupo, incluyendo investigaciones y proyectos que promueven las mejores prácticas y respaldan los esfuerzos de los equipos de marca de lugar para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Es muy acorde con los valores de la marca país de Costa Rica apoyar esta labor”, desató Clare Dewhirst, CEO de City Nation Place.

Gracias a esta iniciativa esencial COSTA RICA, junto a otras ocho marcas país y ciudad del mundo, apoyarán el desarrollo de investigación de mercado y herramientas para compartir las mejores prácticas en temas de mercadeo y posicionamiento. Las otras marcas que trabajan en conjunto con Costa Rica en esta iniciativa son Brand Tasmania, Destination Cleveland, New Zealand Story, VisitPITTSBURGH, Slovenian Tourist Boad, We are Staffordshire y Wasgro.

“Nuestro objetivo al convertirnos en “Champion” de City Nation Place Advisory Group es compartir las mejores prácticas que hemos implementado por más de once años desde nuestra marca país, creemos que estos espacios de intercambio de conocimiento nos permiten no sólo ser un referente en estos temas sino también aprender de la experiencia de otros países”, comentó Adriana Acosta, Directora de la Marca País esencial COSTA RICA.

City Nation Place es una iniciativa global que desde el 2016 facilita el intercambio de mejores prácticas en branding y marketing de destinos y marcas país, abarcando áreas como diplomacia pública, atracción de talentos, promoción turística, marketing de destinos, promoción de inversión extranjera directa (IED) y desarrollo económico.

«La participación de Costa Rica en este tipo iniciativas subraya nuestro compromiso con adaptar nuestra marca país a las principales tendencias mundiales y por contribuir positivamente con la comunidad global de marcas destino», finalizó Acosta.

En la premiación anual organizada por City Nation Place, esencial COSTA RICA ha sido reconocida internacionalmente como Marca Lugar del Año en 2019. Del mismo modo, fue premiada como la mejor del mundo en la categoría de mejor uso de diseño 2022, aplicado al pasaporte biométrico costarricense.