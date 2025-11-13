Costa Rica presenta su propuesta país para la inversión en agroindustria y sectores estratégicos en México

La gira busca posicionar a Costa Rica como un socio estratégico para la expansión regional de empresas interesadas en proyectos sostenibles y de valor agregado.

Por Revista Summa

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) desarrolla, esta semana, una gira en México para promover al país como un destino competitivo para la inversión, con énfasis en el sector agroindustrial y otras áreas estratégicas como servicios, turismo e infraestructura.

La visita incluye dos ejes principales: la participación en la Expo Agroalimentaria Guanajuato, uno de los encuentros agrícolas y agroindustriales más relevantes de América Latina, y un encuentro empresarial en Ciudad de México, que reúne a representantes de más de 20 empresas interesadas en conocer las ventajas competitivas y el entorno de negocios costarricense.

“México representa un mercado estratégico por su fortaleza agroindustrial, su liderazgo empresarial y la afinidad que existe entre ambos países. Esta gira nos permite acercarnos a actores clave que buscan expandir sus operaciones hacia Centroamérica y mostrar cómo Costa Rica puede convertirse en un socio confiable para esa expansión”, destacó Mónica Umaña, Gerente de Atracción de Inversión Extranjera Directa de PROCOMER.

En Guanajuato, la delegación de PROCOMER participa en reuniones con compañías de biotecnología agrícola, AgriTech e investigación aplicada, además de foros especializados sobre sostenibilidad, productividad e innovación agrícola.

En Ciudad de México, el encuentro empresarial multisectorial contempla una presentación institucional sobre las oportunidades e incentivos para invertir en Costa Rica, así como la exposición de casos de éxito de compañías mexicanas ya establecidas en el país, que compartirán sus experiencias en el mercado costarricense.

Actualmente, más de 100 empresas mexicanas mantienen operaciones en Costa Rica, en sectores que van desde alimentos y bebidas hasta manufactura avanzada y servicios empresariales. Esta relación, afianzada a lo largo de tres décadas de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, se fortalece ahora con nuevas oportunidades para el desarrollo conjunto.