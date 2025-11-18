Costa Rica presenta oferta alimentaria en la Feria PLMA Chicago 2025

La feria reúne a compradores internacionales del sector de marca privada.

Por Revista Summa

Seis empresas costarricenses del sector alimentario representan al país en la Feria PLMA Chicago 2025, que se lleva a cabo del 16 al 18 de noviembre en el centro de convenciones Donald E. Stephens, en Illinois, Estados Unidos.

El evento, organizado por la Private Label Manufacturers Association (PLMA) -Asociación de Fabricantes de Marca Privada-, reúne a compradores internacionales de supermercados, cadenas de farmacias, comercios masivos, tiendas en línea, importadores, mayoristas y distribuidores interesados en productos que se elaboran bajo la marca de los propios minoristas.

La participación costarricense está conformada por las empresas que exhibirán una oferta variada que incluye productos congelados como yuca, plátano, tostones, vegetales mixtos y piña; snacks de raíces tropicales y productos en conserva como palmito y vegetales, además de jugos de piña.

“La participación en esta feria representa una oportunidad clave para que las empresas costarricenses muestren sus innovaciones y adaptabilidad en marca privada y presenten su oferta alimentaria ante compradores internacionales, de manera que puedan fortalecer su proceso de internacionalización y diversificación”, señaló Mario Saénz, Gerente de Desarrollo de Exportaciones de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Del total de empresas participantes, el 83% se ubica fuera del Gran Área Metropolitana, el 33% son lideradas por mujeres y el 50% cuentan con liderazgo mixto. Estos datos reflejan el alcance territorial y la diversidad del sector exportador costarricense.

“La participación en ferias internacionales permite establecer contactos estratégicos, acceder a nuevos mercados y aumentar la visibilidad de la oferta nacional en el sector de alimentos”, agregó Saénz.

La Feria PLMA es considerada una de las principales plataformas de negocios para el sector de marca privada en el continente americano, y ofrece a los expositores la posibilidad de establecer relaciones comerciales con compradores de todo el mundo.