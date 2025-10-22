Costa Rica presenta en MD&M Midwest su modelo competitivo en manufactura de alta precisión y ciencias de la vida

Costa Rica consolida vínculos con los principales hubs globales de tecnología médica, atracción de inversión y desarrollo de exportaciones.

Por Revista Summa

Costa Rica participa esta semana en la feria MD&M Midwest 2025, uno de los eventos más relevantes del sector de dispositivos médicos y manufactura avanzada en Estados Unidos, con el propósito de fortalecer relaciones comerciales, explorar nuevas oportunidades de inversión y promover la oferta exportable costarricense vinculada al ecosistema de ciencias de la vida.

La feria se desarrolla en Minnesota y reúne a más de 575 expositores y 5.000 visitantes entre fabricantes, proveedores, ingenieros, distribuidores y especialistas de la industria. Costa Rica participa con un stand país y la presencia de siete empresas nacionales y una delegación técnica que integra equipos de promoción comercial y desarrollo de inversión.

Durante el evento se llevarán a cabo reuniones con potenciales compradores y empresas fabricantes de equipos originales (OEMs, por sus siglas en inglés), visitas a casas matrices de empresas con operaciones en Costa Rica y un recorrido estratégico por el ecosistema industrial de Minnesota, considerado el principal hub de dispositivos médicos de Estados Unidos.

“Cada encuentro con empresas líderes representa una oportunidad para mostrar lo que distingue a Costa Rica: su capacidad para innovar con precisión, conocimiento y propósito. Esa es la base sobre la que el país ha construido su liderazgo en ciencias de la vida y con la que continúa generando vínculos estratégicos con los principales actores de la industria global”, destacó Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

El sector de dispositivos médicos en 2024 alcanzó $8.693 millones, lo que representó un 44% del total exportado y generó más de 58.000 empleos en Costa Rica. Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones de este sector sumaron 7.244 millones de USD, equivalentes a un 48% del total nacional, reflejando la solidez y el crecimiento sostenido de esta industria. Actualmente, más de 95 empresas conforman el ecosistema costarricense de manufactura de dispositivos médicos, entre fabricantes originales, suplidores y contratistas especializados.