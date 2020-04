Costa Rica: Plataforma gratuita “pulpería virtual” ayuda a comercios detallistas a vender en línea

Busca convertirse en la plataforma web de pequeños comerciantes que no tienen la posibilidad de desarrollar tecnología propia de venta en línea.

Por Revista Summa

Las pulperías, abastecedores, minisúpers y otros comercios ocupan un lugar relevante en las dinámicas de consumo de productos de la ciudadanía en todo el país, por ello, FIFCO desarrolló la plataforma denominada La Pulpe Digital www.lapulpedigital.cr. Esta página web conectará al consumidor final con el comercio más cercano a su ubicación, con el fin de ofrecer una experiencia de compra sin necesidad de salir de sus hogares en tiempos de cuarentena.

La Pulpe Digital busca convertirse en la plataforma web de pequeños comerciantes que no tienen la posibilidad de desarrollar tecnología de venta en línea. El sistema, diseñado por la empresa Loymark, utiliza la geolocalización y una base de datos de productos y oferentes en todo el país, facilitando la conexión entre consumidores y comercios.

Como explica Gisela Sánchez, Directora de Relaciones Corporativas de FIFCO, “La Pulpe Digital demuestra nuestro compromiso con el comercio nacional, especialmente con esos negocios pequeños que pueden ofrecer sus servicios a muchos costarricenses y que solo necesitan un empujón tecnológico. Esta plataforma no es un sistema de e-commerce como tal, puesto que lo que se busca es que la transacción no se realice a través de FIFCO, sino que la relación comercial se mantenga directamente entre el consumidor y el punto de venta. El propósito no consiste en suplantar al detallista en su función social y económica, sino, por el contrario, facilitar a los pequeños comercios las herramientas tecnológicas para que mantengan su relación con el cliente, aún en tiempos de aislamiento”.

Al momento, FIFCO tiene mapeados 115 puntos de venta en todo el país para su lanzamiento este sábado 4 de marzo, por ahora con presencia en 5 de las 7 provincias del país. La expectativa es que paulatinamente se vayan agregando más detallistas a la base de datos del sistema, de forma tal que se pueda ampliar y perfeccionar el rango de cobertura territorial de la iniciativa. Estos comercios, o bien cuentan con un sistema propio de entregas, o acceden a servicios para la entrega a domicilio de los productos al consumidor.

Los usuarios también podrán acceder a la Pulpe Digital a través de la plataforma de entretenimiento web “Quédate en casa” (quedateencasa.cr), lanzada por FIFCO el pasado 27 de marzo y desde la cual artistas nacionales tienen la oportunidad de mostrar su talento en momentos en que la crisis del coronavirus ha truncado la posibilidad de realizar espectáculos públicos masivos. (Se adjunta agenda de programación para fin de semana).

Los puntos de venta de todo el país que quieran integrarse a la iniciativa de la Pulpe Digital, deben ponerse en contacto con el respectivo agente de ventas de FIFCO o llamar al centro de contacto 800-FLORIDA y se les asesorará.

¿Cómo un comercio puede formar parte de la Pulpe Digital?