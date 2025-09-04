Costa Rica: PCII lanza convocatoria “Nexus Talento STEM 2025” para financiar becas de carreras técnicas en sectores estratégicos

Convocatoria abre con selección de proveedores de formación para carreras STEM.

Por Revista Summa

La Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PCII) anuncia la apertura oficial de la convocatoria Nexus Talento STEM 2025, un programa que destinará ₡100 millones para financiar al menos 45 becas en carreras técnicas, enfocadas en los sectores de semiconductores y dispositivos médicos, pilares clave para la competitividad y el desarrollo tecnológico del país.

El proceso de la convocatoria Nexus Talento STEM 2025 se desarrollará en dos etapas consecutivas. La primera corresponde a la selección de proveedores de formación, que se llevará a cabo del 4 al 18 de septiembre de 2025. En esta fase, universidades y centros formativos del país competirán para ofrecer carreras técnicas acreditadas y alineadas con los sectores estratégicos definidos.

El programa tiene como objetivo potenciar el capital humano especializado en Costa Rica, capacitando talento técnico en dos sectores que lideran la economía del conocimiento tales como el sector de dispositivos médicos, declarado de interés público nacional y principal motor exportador del país y el sector de semiconductores, fundamentales para la industria 4.0, la transformación digital y soluciones tecnológicas de alto valor.

Según el Informe Global sobre la Brecha de Género 2024, del World Economic, las mujeres representan únicamente el 28% de la fuerza laboral global en carreras STEM y la disminución de la brecha en la empleabilidad de las mujeres en estas áreas es un reto fundamental para el desarrollo inclusivo y sostenible. En respuesta a esta disparidad y en línea con el compromiso institucional de cerrar brechas, la convocatoria Nexus Talento STEM 2025 reservará como mínimo 22 de sus becas para mujeres, con el objetivo de garantizar una participación más equitativa en sectores estratégicos para el país.

Orlando Vega Quesada, presidente suplente de la Junta Directiva de la PCII, expresó que esta iniciativa “es un paso concreto para dotar al país de talento altamente especializado, capaz de responder a las necesidades de sectores estratégicos y proyectar a Costa Rica hacia nuevas oportunidades de desarrollo en la economía del conocimiento”.

Por su parte la gerente general de la PCII Patricia Rojas Figueredo, enfatizó que: “Con Nexus Talento STEM 2025 reafirmamos el compromiso institucional de invertir en el recurso humano, que es la mayor fortaleza de Costa Rica. Apostar por la capacitación técnica en áreas estratégicas como los semiconductores y los dispositivos médicos es garantizar la competitividad del país y abrir oportunidades reales de desarrollo para nuestra gente”.

¿Cómo es el proceso?

Luego de concluida la etapa en la que seleccionan los proveedores de la formación, se abrirá la selección de personas beneficiarias del 21 de octubre al 11 de noviembre de 2025. En esta etapa podrán participar personas costarricenses o naturalizadas, mayores de edad, que hayan concluido sus estudios de educación secundaria y presenten una constancia de prematricula en los programas seleccionados.

Las bases de participación, los requisitos completos y los formularios de aplicación están disponibles en el sitio web oficial de la PCII (https://www.promotora.go.cr/web/Convocatoria/Impulso_STEM_2025). Para consultas adicionales, las personas interesadas pueden comunicarse a los correos electrónicos: [email protected], [email protected] y [email protected]