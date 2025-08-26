Costa Rica participará en el BRICS+ Fashion Summit en Moscú

El Programa de Negocios del Summit se centrará en temas estratégicos clave como la producción sostenible, la creatividad y la innovación.

Karina Díaz Vargas, presidenta y CEO de Costa Rica Fashion Week Forever Green, representará a Costa Rica en el próximo BRICS+ Fashion Summit, una plataforma internacional de gran relevancia que está moldeando el futuro de la industria mundial de la moda. Líderes de asociaciones de moda, empresas textiles y manufactureras, expertos de la industria, diseñadores y compradores de más de 60 países se reunirán en este evento, que tendrá lugar en Moscú del 28 al 30 de agosto.

En los últimos tres años, el BRICS+ Fashion Summit ha mostrado las industrias emergentes de la moda de más de 90 países, en paralelo con la rápida expansión del sector de la moda en Moscú. Desde Brasil y Ecuador hasta Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Sudáfrica, India y China, esta vibrante plataforma fomenta la colaboración significativa entre diseñadores y asociaciones de moda de diferentes regiones geográficas, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y fortaleciendo las alianzas globales. El papel de Moscú sigue evolucionando como una economía creativa en auge y como un actor clave en la escena global de la moda.

El Programa de Negocios del Summit se centrará en temas estratégicos clave como la producción sostenible, la creatividad y la innovación, la educación profesional, la expansión de las relaciones comerciales internacionales y los desafíos a los que se enfrentan los países BRICS+ y la comunidad global en general. La artesanía única y los diseños creativos de los diseñadores latinoamericanos tendrán una destacada exhibición en la Semana de la Moda de Moscú.

Karina Díaz Vargas compartirá perspectivas clave y aportará su amplia experiencia al Summit. Su participación resalta el compromiso del evento con el fomento de la cooperación a largo plazo, el intercambio cultural y el empoderamiento de marcas locales talentosas de regiones emergentes.

Vargas comenta que «eventos como el BRICS+ Fashion Summit son plataformas esenciales para promover el diálogo intercultural, la diplomacia creativa y el entendimiento mutuo entre las naciones a través del lenguaje universal de la moda. Su alcance internacional, la diversidad de participantes y el espíritu de colaboración crean un espacio sin fronteras donde marcas, diseñadores y líderes de opinión se conectan más allá de sus contextos locales».

Paralelamente al BRICS+ Fashion Summit, todas las miradas estarán puestas en la Semana de la Moda de Moscú, que se celebrará del 28 de agosto al 2 de septiembre. El evento presentará a diseñadores rusos junto a marcas de 10 países – entre ellos Brasil, Sudáfrica, China, India y España–. Esta variada programación demuestra que estamos presenciando el surgimiento de una nueva comunidad multicultural de moda en el corazón de Rusia.