Costa Rica participa en la feria más importante del sector aeroespacial

Delegación busca posicionar al país como un hub de nearshoring y destacar ante operadores clave y líderes de la industria.

Por Revista Summa

A través de una delegación conformada por 15 representantes de empresas y proveedores de la cadena de valor aeroespacial, Costa Rica acude -por quinto año consecutivo- a la NBAA Business Aviation Convention & Exhibition 2025, la feria más importante del sector en Estados Unidos.

La presencia del país en esta nueva edición del evento servirá como vitrina ante operadores clave y líderes del sector, profesionales y empresas de manufactura vinculadas a la industria. Asimismo, busca promover a Costa Rica como hub de nearshoring mediante su propuesta de valor.

Este año la delegación costarricense está conformada por las empresas Avionyx, GJ Cargo, Aerologística, All Jets, Meykan, Soltek y TicoElcetronics (como parte de G.W. Lisk), las cuales ofrecen servicios de software especializado, logística, diseño y manufactura, eléctrica y electrónica, mecanizado de precisión, servicios de ground handling, entre otros.

“La participación de Costa Rica en la NBAA Business Aviation Convention & Exhibition permite a las empresas dar seguimiento a oportunidades generadas en años anteriores y, al mismo tiempo, abrir nuevos espacios de negocio con actores clave del sector. Este tipo de eventos fortalecen el posicionamiento del país, donde los clientes internacionales pueden encontrar soluciones integrales para sus cadenas de suministro y servicios de apoyo en aviación”, señaló Mario Sáenz, gerente de Desarrollo de Exportaciones de PROCOMER.

NBAA Business Aviation Convention & Exhibition 2025 se lleva a cabo del 14 al 16 de octubre en Las Vegas Convention Center. El evento reúne a más de 23.000 asistentes de 98 países, quienes podrán visitar más 1.000 stands de empresas del sector aeroespacial. Además, durante los tres días de la feria también habrá una exhibición de jets y aviones, conferencias magistrales y talleres especializados.

De acuerdo con Esteban Carrillo, Director Ejecutivo del Clúster Aeroespacial de Costa Rica (CRAC por sus siglas en inglés): “La participación del Clúster Aeroespacial en la NBAA 2025 refleja la amplia diversificación de capacidades que el país ofrece al sector aeroespacial, combinando manufactura avanzada de precisión, ingeniería especializada y servicios de soporte para la aviación. Esta presencia posiciona a Costa Rica como un socio estratégico y versátil para las empresas de Norteamérica, destacando su talento humano calificado y su potencial para fortalecer cadenas de valor y generar nuevas oportunidades de negocio en una industria cada vez más competitiva”.

NBAA Business Aviation Convention & Exhibition 2025 es considerada uno de los eventos más importantes del sector de negocios de aviación. En ella, los participantes tienen gran influencia en la toma de decisiones, evalúan y recomiendan soluciones, y exploran innovaciones y tecnologías emergentes para la industria.