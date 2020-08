Costa Rica: Pandemia incrementaría litigios empresariales

Expertos de Nassar Abogados recomiendan valorar a profundidad cada situación.

Por Revista Summa

La enfermedad Covid-19, que mantiene inmersa en una dura situación a todos los países, está afectando fuertemente a las empresas y es por eso que se están dando dos escenarios puntuales: la renegociación de los contratos o la terminación de las relaciones comerciales, que en algunos casos puede derivar también en disputas.

¿Qué deben hacer las empresas ante el impacto de la pandemia?

Lejos de existir una respuesta general para todas las empresas, el experto en Derecho Comercial de Nassar Abogados, Henry Rodríguez, explica y recomienda a cada compañía evaluar cada situación para tomar las mejores decisiones en beneficio de sus negocios, sus empresas y sus trabajadores.

“Cada caso es diferente, estamos viendo un gran número de empresas que pueden hacer la renegociación de sus contratos para adecuarse a las circunstancias que está provocando irremediablemente la pandemia. Sin embargo, también se dan casos donde una renegociación no es posible, y es donde vemos los escenarios de terminación”, explicó Rodríguez.

Ante ese panorama, el experto asegura que en un futuro muy cercano se estará dando un incremento importante en los litigios a nivel empresarial por incumplimientos y/o terminaciones de contratos.

“Hay empresas que no están cumpliendo con sus clientes o proveedores y saben que no lo van a poder hacer. Es ahí donde las renegociaciones se tornan más improbables y las terminaciones y eventuales disputas se hacen presentes. En este contexto tan complejo, es importante que las empresas valoren cuáles son las mejores salidas ante los conflictos, ya que el litigio no siempre es la salida más eficiente a los conflictos y es necesario realizar un análisis pragmático que valore las particularidades de cada caso”, mencionó el experto de Nassar Abogados.

Rodríguez explica que la renegociación es la tónica de las empresas actualmente, ya que buscan ajustar al contrato a la medida de la situación actual.

Sin embargo, las terminaciones de los contratos surgen cuando existen las controversias y reclamos entre las partes y no identifican una forma seguir adelante.