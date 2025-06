Costa Rica, Panamá y Colombia se unen en primera feria de perfumería de nicho en la región

En la primera edición de Essence, participarán reconocidas marcas como Creed, Atelier Des Ors, Matière Première y The House of Thoo, entre otras.

Por Revista Summa

Habituales en capitales de la moda y el lujo como París, Milán, Dubái y Nueva York, las ferias de perfumería de nicho son eventos muy esperados, ya que celebran la exclusividad y la sofisticación gracias a la participación de las casas más icónicas de la perfumería de autor, las cuales ofrecen experiencias sensoriales únicas en donde se fusionan creatividad y exclusividad.

Essence Panamá 2025 marcará la historia por ser el primer gran evento de este tipo en la región, específicamente dirigido para los países de Costa Rica, Colombia y el país anfitrión.

Del 12 al 14 de junio en la NG Art Gallery de Ciudad de Panamá, se realizarán una serie de exhibiciones, experiencias, masterclasses y workshops donde participarán las prestigiosas marcas: Matière Première, Creed, The House of Thoo, BDK, Atelier Des Ors, Parfums de Marly, Initio y New Notes.

Este es el primer evento de una magnitud así en Latinoamérica y sus organizadores destacan que con éste se hará más corta la distancia entre las marcas de alta perfumería y los consumidores locales que suelen ser amantes de los aromas, coleccionistas y aficionados de la perfumería en general.

“La idea de hacer este evento nace del crecimiento y evolución de la alta perfumería en el mundo y, en especial, en Latinoamérica. Hemos pasado de verla como una categoría a más bien considerla como un universo que está seduciendo al mundo entero. En Distribeauté tenemos como misión llevar experiencias únicas de belleza y bienestar, así que traer los secretos de la perfumeria de nicho a nuestra región es algo que nos define perfectamente como empresa y estamos muy honrados porque contaremos con personalidades que están revolucionando esta industria”, indicó Andres Casallas, vocero de Essence – Distribeauté.

Viva esta experiencia

Casallas indica que para acceder al evento es muy sencillo, ya que la feria estará abierta al público en general y ahí se podrán adquirir fragancias y conocer más sobre sus aromas y preparación. Solo hay que registrarse directamente en este link marketing.distribeaute.com/essencelatam donde también se podrán conocer todos los

detalles y la forma de participar en las masterclasses con los expertos internacionales invitados. Además, de recibir novedades e informaciones para estar al tanto de todo lo que ocurre en el apasionante mundo de la perfumería de autor.

Y en la cuenta en Instagram @essencelatam podrá conocer la agenda de actividades por día y mucho más de las marcas participantes, sus aromas y expertos.

Se espera que Essence sea la cita anual más importante y esperada para los amantes de la perfumería y existe la posibilidad de elegir otros países como sede en las próximas ediciones.

Innovando en el mercado costarricense

En abril del año pasado, Distrebauté reinauguró su tienda ByBeauty en City Mall y entre lo más destacado estuvo su sector dedicado específicamente a la perfumería de nicho, poniendo a la mano del costarricense marcas como Atelier Des Ors, Matière Première, Houbigant y Perris Monte Carlo, entre otras. Y ofrecer una atención más exclusiva y personalizada, que es clave en la experiencia de compra de estas fragancias de lujo.

La perfumería de nicho se destaca por su elaboración artesanal y la utilización de los mejores ingredientes del mercado, lo que se traduce en una mayor concentración y duración del aroma. Este tipo de fragancias abogan por ingredientes más naturales, exóticos y menos sintéticos, y suelen ser consideradas como joyas y arte