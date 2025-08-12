Costa Rica: Pago sin contacto en transporte público llega a 35 millones de transacciones

El sistema de pago electrónico en trenes y autobuses del GAM ha procesado 35 millones de transacciones, por un monto total que supera ₡15 mil millones.

Por Revista Summa

La digitalización del transporte público en Costa Rica sigue avanzando con fuerza. De acuerdo con el Banco Central, a junio del 2025 el sistema de pagos sin contacto implementado en trenes y autobuses de la Gran Área Metropolitana (GAM) ha alcanzado 35 millones de transacciones procesadas, lo que representa un desplazamiento total de billetes y monedas por más de ₡15 mil millones, evidenciando la rápida adopción por parte de los usuarios y la facilidad que ofrecen los pagos sin contacto para satisfacer las necesidades de pago en su vida diaria.

El total de transacciones procesadas a esa fecha se ejecutaron a través de tecnología de pago sin contacto en 1.488 autobuses de 37 empresas de transporte masivo de pasajeros que operan con el sistema en la GAM.

Asimismo, gracias a que esta tecnología está habilitada en todos los trenes del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), se contabilizan cerca de 4.6 millones de transacciones procesadas por esta vía de transporte. Hoy, la mitad de los pasajeros del INCOFER dejó de utilizar billetes y monedas, prefiriendo el uso de tarjetas sin contacto. En el caso de los autobuses la penetración ronda el 30%, dependiendo de la ruta.

Mastercard, en alianza con actores del sector público y privado, ha apoyado decididamente desde sus inicios la implementación de la tecnología de pago sin contacto en el transporte público. Para completar el Área Metropolitana de San José, continúa trabajando con aliados en la habilitación de dos rutas que permitirían alcanzar un nuevo hito y seguir avanzando hacia la digitalización del servicio todo la GAM.

“Estamos comprometidos con completar la implementación del pago electrónico en toda la Gran Área Metropolitana y habilitar esta tecnología en más de 2.500 autobuses. Esta iniciativa nos permitirá impactar el 80% de los viajes en bus que se realizan en el país, transformando la experiencia de millones de costarricenses con un sistema de pago más ágil, seguro y conveniente”, afirmó Kattia Montero, Country Manager de Mastercard para Costa Rica.

Estos resultados consolidan a Costa Rica como un referente regional en innovación de movilidad urbana y posicionan al país en la ruta para convertirse en el primer territorio libre de efectivo en Latinoamérica.