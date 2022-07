Costa Rica: Nya muestra avance del 85% en movimiento de tierras y prevé iniciar edificaciones a fin de año

Primera etapa incluye 26 hectáreas a desarrollar con: condominios residenciales, área comercial y de restaurantes, laguna de agua cristalina con tecnología de Crystal Lagoons y obras viales.

Por Revista Summa

Nya, el desarrollo inmobiliario de uso mixto que se construye en Liberia, Guanacaste muestra un avance del 85% en el proceso de movimientos tierras y se espera que a finales de este año se inicie con el desarrollo vertical en una primera etapa de construcción, tras la aprobación de los permisos en curso. La empresa estima que la generación de empleo ronda los 800 puestos de trabajo: 500 empleos directos a través de la constructora y 300 más de forma indirecta.



El proyecto, el cual dio inicio en marzo anterior, fue parte de la gira presidencial en la provincia de Guanacaste y bajo el marco de celebración del 25 de julio. Como parte de la visita participaron el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, el Vicepresidente Stephan Brunner, jerarcas de las carteras de: Turismo, Comercio, Telecomunicaciones y Comunicación, así como otros representantes del gobierno, diputados, y varios alcaldes y alcaldesas de Guanacaste.



“Nya significa “árbol” en la lengua Chorotega. El nombre no puede ser más adecuado. Este Proyecto simboliza que la pared puede convivir con el árbol, que un techo no tiene por qué taparnos el cielo, que el desarrollo puede, y debe, caminar entrelazado con el bienestar del planeta”, indicó el presidente Chaves Robles.



Manuel Freer, CEO de Nya resaltó que este proyecto inmobiliario se desarrolla en un espacio de 900 hectáreas y que se llevará a cabo en etapas. “Esta primera fase abarca 26 hectáreas, que incluyen la construcción de 3.5 hectáreas de la primera laguna cristalina en el país con tecnología Crystal Lagoons, un village que comprende el área comercial y de restaurantes, el centro de deportes y bienestar, las mejoras viales y una primera etapa residencial con 364 unidades”, explicó Freer.



Otro componente clave para esta etapa, son las mejoras viales e infraestructura que se estarán gestando para el acceso y ampliación de la ruta nacional 21, actualmente en fase final de aprobación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La inversión que se realizará comprende aproximadamente $2 millones de dólares.



Freer explicó, además, que ya cuentan con viabilidad ambiental de SETENA, tanto para la parte residencial y comercial, como para la zona franca. Asimismo, poseen concesiones de agua y mantienen en operación una concesión del tajo ubicado en la propiedad.



“El rápido avance de NYA en estos 4 meses demuestra el impacto favorable que la Inversión Extranjera Directa (IED) genera en las comunidades como un motor de reactivación económica, impulsando así la generación de oportunidades de empleos formales y de calidad, así como los encadenamientos productivos dentro y fuera de la provincia. Si bien las exportaciones turísticas han crecido a un promedio del 6% anual durante los últimos 20 años, se requieren esfuerzos articulados que lleven al país a los números prepandemia e incluso los potencien.



Desde CINDE creemos que la IED es uno de los caminos para lograr ese objetivo favoreciendo a Guanacaste y a todo el país en general”, agregó Eric Scharf, presidente de la Junta Directiva de CINDE.



Paula Bogantes, viceministra de Comercio Exterior, agregó: “históricamente, el sector turístico ha sido unode los principales motores de la economía costarricense y gracias al convenio CINDE-ICT, hemos podido,desde el sector comercio exterior, apoyar en la promoción de proyectos de infraestructura turística. Nya es fruto del arduo trabajo que se ha realizado bajo este convenio con la finalidad de crear impacto en la generación de empleo a lo largo y ancho del país. Estamos cumpliendo con una de las prioridades del sector comercio exterior que es la promoción de inversión fuerade la GAM como reactivador de la economía, de manera que cada vez más empresas encuentren en estas localidades las condiciones óptimaspara inversión y generación de empleo».



Socios y desarrolladores de trayectoria

Nya es desarrollado por Grupo Do It, y Urban Partners como co-desarrolladores, EDICA Ltda. como contratista general, PEDREGAL será el responsable de la primera etapa de infraestructura, MultiFRIO encargado de la climatización y varios inversionistas internacionales. El grupo cuenta con décadas de experiencia en desarrollos inmobiliarios.



John Scheman, Presidente de Nya, recordó que este es un desarrollo inmobiliario que estima una inversión total a largo plazo que ronda los $1.200 millones. El proyecto incluirá, en una segunda etapa, un hotel Courtyard Marriott de 150 llaves, una zona franca de 77 hectáreas -de las cuales 40 ha corresponden a naves industriales-, y otros componentes que continúan analizando para incorporar en los siguientes años.



Gensler, DEHC y Daniel Lacayo Arquitectos son tres socios comerciales de gran trayectoria, quienes tienen a cargo el diseño del plan maestro, el diseño de la infraestructura – y el diseño de los condominios residenciales y área comercial, respectivamente.