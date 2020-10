Costa Rica: Nivel de pobreza llegó a 26,2%

El ingreso promedio de los hogares presenta una fuerte caída. En la zona urbana disminuyó 13,7% y en la rural 5,7%.

Por Revista Summa

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares efectuada en julio de 2020, el nivel de pobreza llegó a 26,2%, lo que equivale a 419 783 hogares pobres, cerca de 83 888 más que el año anterior, lo cual corresponde a un aumento de 5,2 p.p. El anterior valor más alto se había observado hace 28 años, en 1992, cuando la incidencia de la pobreza alcanzó el 29,4%.



La pobreza extrema es de 7,0 %, aumentó 1,2 p.p., en términos absolutos equivale a 19 445 hogares más en esa condición, para alcanzar 112 987 hogares en el 2020.

En términos de personas, la incidencia de la pobreza es de 30,0 %, lo que significa 1 529 255 personas pobres en el 2020, esto equivale a un aumento de 6,1 p.p., respecto al 2019, es decir, se estima que hay 321 874 personas más en condición de pobreza.

El porcentaje de personas que están en pobreza extrema es de 8,5% con un crecimiento de 1,8 p.p., lo que en cifras absolutas representa que se sumaron 96 697 personas a esta condición, para un total de 435 091 personas con ingresos per cápita iguales o inferiores al costo de la Canasta Básica Alimentaria en el 2020.

Por zona de residencia, la pobreza tuvo un crecimiento significativo en zona urbana, el aumento fue de 6,6 p.p., para un total de 26,4 %. Mientras tanto, en zona rural se situó en 25,5% lo que representa un incremento de 1,3 p.p.

POBREZA POR REGIÓN DE PLANIFICACIÓN

La región Pacífico Central es la que presenta el nivel de pobreza y de pobreza extrema más alto con 34,7 % y 11,3% respectivamente; el año anterior esos indicadores fueron de 29,8% y 9,1 % en el mismo orden.

La segunda región con un nivel de pobreza total más elevado, es la Chorotega con 31,7% y 9,0% de pobreza extrema y a su vez, es la región con el mayor crecimiento porcentual de 11,5 p.p. y 3,6 p.p. En el 2019 los indicadores fueron de 20,3% y 5,4 % respectivamente.

Las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte no presentan variaciones estadísticamente significativas respecto al año anterior, mostrando incidencias de pobreza total de 29,8 % y 28,6 % respectivamente, mientras el nivel de pobreza extrema es de 8,2 % y 9,8 %, en el mismo orden.

Aunque la región Central permanece con el nivel de pobreza y de pobreza extrema más bajo del país, con incidencias de 23,7% y de 6,0 % respectivamente, es la segunda región con el mayor crecimiento en puntos porcentuales, en la pobreza total 6,7 p.p., y en la pobreza extrema de 1,7p.p.

Entretanto, la región Brunca presenta una mejora estadísticamente significativa tanto en la pobreza total como en la pobreza extrema, en el primero muestra una disminución de 3,8 p.p., al pasar de 30,3 % en el 2019 a 26,5 % en el 2020, en tanto, la pobreza extrema pasó de 9,2 % a 5,9 % en el mismo periodo (una variación de 3,3 p.p.)

POBRES SON MÁS POBRES: INDICADORES DE INTENSIDAD Y SEVERIDAD SE INCREMENTAN

Los indicadores de brecha y severidad de los hogares en condición de pobreza aumentan con respecto al 2019, tanto para el total país como en las zonas de residencia.

Con respecto a la brecha de pobreza -también conocida como intensidad, muestra de manera relativa cuánto se aleja el ingreso promedio de los hogares pobres respecto a la línea de pobreza, es decir, refleja cuán pobre son los pobres. Para el 2020 se sitúa en 10,1 % para total país, esto es 2,1 p.p. más, respecto al 2019. En la zona urbana este indicador pasa de 7,6 % a 10,2 % entre 2019 y 2020, mientras en los hogares de la zona rural pasa de 9,0 % en el año anterior a 9,8 % este año.

El indicador de severidad de la pobreza, por su parte, refleja la desigualdad relativa que existe entre los hogares pobres, es decir, es una medida de concentración del ingreso entre los hogares pobres. La severidad del total país alcanzó llegó a 5,7% (1,3 p.p. más respecto a 2019), en la zona urbana es 5,8 % (1,6 p.p. más) y en la rural en 5,5 % (0,6 p.p. más).

POBREZA MULTIDIMENSIONAL SE MANTIENE IGUAL QUE EL AÑO ANTERIOR

La incidencia de pobreza multidimensional, o porcentaje de hogares en pobreza multidimensional, – aquella que realiza un recuento de las privaciones que tienen los hogares en diferentes aspectos de la calidad de vida— presentó prácticamente el mismo nivel del 2019 tanto para el total país como por zona de residencia. El valor nacional fue de 16,1% (lo que representa 257 724 hogares), en la zona urbana de 12,2 %, en la zona rural de 26,3 %,

La pobreza multidimensional permite valorar aspectos estructurales, tales como la calidad de la vivienda y sus servicios, la educación, salud, entre otros aspectos. El que se mantenga en este 2020 respecto al año anterior, se debe a esa característica estructural de algunos de los indicadores.

No obstante, se aprecia, que sí hubo afectación del indicador “sin uso de internet”, que pasa de un 15,7 % de hogares con esta privación en 2019, a 20, 2%. En la dimensión protección social, el indicador “fuera de la fuerza de trabajo por atender obligaciones familiares”, aumenta de 23,6 % a 27,8 % de un año a otro, y en la dimensión trabajo, el indicador “desempleo de larga duración y personas desalentadas”, se observa que impacta al 16,9% de estos hogares (5,9 p.p., más que en 2019).

DECRECE INGRESO DE LOS HOGARES

En el ámbito nacional, el ingreso promedio por hogar es de ₡ 891 934 mensuales, que representa una variación del -12,2% respecto al año anterior cuando se ubicó en ₡ 1 016 358.

En términos per cápita, el ingreso se estima en ₡ 326 483 mensuales, lo que representa una disminución de 13,2 % respecto a la estimación del 2019 cuando se ubicó en ₡ 376 333. En el ámbito nacional el Ingreso promedio por salario disminuye, pasa de ₡ 650 004 en el 2019 a ₡ 560 143 en el 2020, lo que equivale a una baja de 13,8 %, por su parte el Ingreso autónomo pasa de ₡ 165 958 en el 2019 a ₡ 107 325 en el 2020, lo que representa una variación de -35,3 %.

El ingreso promedio por subsidios estatales y becas presentó un aumento estadísticamente significativo de 153,0 % respecto a la estimación del año anterior, pasando de ₡ 18 473 en el 2019 a ₡ 46 733 en el 2020. El crecimiento observado en los subsidios estatales y becas está explicado principalmente por la implementación del Plan Proteger, cuyo propósito es mitigar los problemas económicos generados por la emergencia sanitaria mediante la entrega del Bono Proteger a aquellas personas que se vieron afectadas en su condición laboral.

La fuente de ingresos otras transferencias aumentan de manera significativa este año, pasando de ₡ 126 790 por hogar en el 2019 a ₡ 136 939 en el 2020, lo que equivale a una variación de 8,0%. En esta fuente de ingreso también se consideran las transferencias recibidas por los hogares para mitigar la emergencia nacional pero que provienen de otras instancias no estatales, en este caso, corresponden al 3,2 % del total de esta fuente de ingreso.

INGRESO POR ZONA Y REGIÓN

Por zona de residencia, en la zona urbana los hogares tienen un ingreso promedio de ₡ 987 435, mientras que en zona rural el ingreso es de ₡ 640 997, esto significa 35,1 % menos ingresos promedio por hogar en la zona rural respecto a la urbana. En comparación al año anterior, el ingreso promedio de los hogares disminuye de forma significativa en ambas zonas, en la urbana en 13,7 %, mientras en la rural 5,7 %, lo que denota un mayor impacto en los ingresos de los hogares en la zona urbana producto de la emergencia sanitaria.

En cuanto al ingreso per cápita, se observa el mismo comportamiento, no solo una disminución significativa en el ingreso, sino, además, una mayor afectación en los hogares de la zona urbana. El ingreso per cápita en la zona urbana es de ₡ 362 109 en el 2020, mientras los de la rural se ubica en ₡ 232 870, decrecen, respecto al año anterior en 14,8% y 6,0% respectivamente.

Por otra parte, al analizar el ingreso promedio por hogar según región de planificación se observa un impacto diferente entre ellas. La región Chorotega presenta la mayor disminución, tanto en el ingreso promedio por hogar, como en el ingreso per cápita, el primer indicador decreció 20,4 % respecto al año pasado (pasó de ₡ 863 590 en el 2019 a ₡ 687 012 en el 2020), en tanto el ingreso per cápita disminuyó 23,5 %, al pasar de ₡ 309 463 el año anterior a ₡ 236 600 en este año, ambas variaciones son estadísticamente significativas.

Las regiones Central y Pacífico Central también muestran una disminución estadísticamente significativa, tanto en el ingreso promedio por hogar, como en el ingreso per cápita. En la región Central el ingreso promedio por hogar decreció de ₡ 1 194 486 en el 2019 a ₡1 034 342 en el 2020, lo que corresponde a una variación de -13,4 %, la variación en el ingreso per cápita fue de -14,4 % quedando en ₡ 376 794.

Las regiones Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte, no presentan variaciones estadísticamente significativas respecto al 2019, donde los ingresos promedio por hogar se estimaron en ₡ 666 066, ₡ 687 810 y ₡ 644 673 respectivamente.