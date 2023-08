Costa Rica: Nicoya formará parte de documental de Netflix sobre zonas azules en el mundo

Actualmente, más de 58 personas mayores de 100 años habitan la Península de Nicoya, considerada una de las cinco zonas azules en el mundo.

Por Revista Summa

A principios de la década de 2000, Dan Buettner colaboró ​​con National Geographic para aplicar ingeniería inversa a una fórmula para la longevidad. Recorrió el mundo durante años en busca de lugares donde las personas vivan mucho más que el promedio, y el concepto de «Zonas azules» se hizo realidad. Hasta la fecha, las expediciones dieron a conocer a Okinawa, Japón; Cerdeña, Italia; Icaria, Grecia; Loma Linda, California y la Península de Nicoya, Costa Rica; como Zonas Azules con las tasas más altas de centenarios vivos. Estos cinco lugares comparten algunos elementos similares tales como una dieta basada en plantas, movimiento natural y poner a la familia primero, que han demostrado promover la longevidad y la salud de sus residentes.

Esta es la premisa del documental “Live to 100: Secrets of the Blue Zones”, una serie divida en cuatro partes y producida por Netflix que llevará a las personas a conocer la dieta y los estilos de vida de quienes viven vidas más largas. Según indicó Buettner, a través del sitio web de prensa de Netflix, “la serie es la culminación de 20 años de identificar y estudiar a las personas más longevas del mundo. No puedo imaginar una mejor fuente de experiencia para aprender a vivir una vida más larga que la de las personas que realmente lo han logrado. Y el secreto central que tienen para ofrecernos no es en absoluto lo que piensas”.

Este documental será lanzado oficialmente a través de la plataforma de streaming el próximo miércoles 30 de agosto. Uno de los capítulos será dedicado a la zona azul ubicada en la Península de Nicoya, la cual fue visitada por la producción de Netflix en marzo del 2022, quienes realizaron tomas y entrevistas en lugares como Santa Cruz, Carrillo y Nicoya, conversando con algunos de los centenarios que actualmente habitan en estos cantones sobre los factores que consideran claves para la longevidad.

En Costa Rica, Blue Zones Nicoya ha trabajado desde el 2014, promoviendo y creando conciencia sobre el consumo de productos de alta calidad, con valor nutricional y grandes beneficios para la salud, así como promoviendo y rescatando los valores, la cultura y las tradiciones de esta región.

Asimismo, ha sido una fuente importante de empleo para los pobladores de la zona y ha fomentado encadenamientos productivos para llevar beneficios económicos a las familias locales. Mensualmente, Blue Zones Nicoya dona un porcentaje de las ventas de sus productos para apoyar a los centenarios de la península. Además, posee un papel importante en el cuidado de las lapas rojas y abejas, a través de su proyecto de reinserción de lapas rojas y el programa de apoyo y buenas prácticas apícolas.

De esta manera, Blue Zones Nicoya es parte de un movimiento que celebra la búsqueda constante de un estilo de vida y bienestar equilibrados, contribuyendo a un futuro más saludable para sus consumidores, a través de productos locales como mieles, café, té y harinas de maíz, los cuales apoyan el cultivo de materias primas tradicionales costarricenses.

“Las zonas azules han sido un despertar en la conciencia de las personas, ya que se ha demostrado que el llevar un estilo de vida con ciertas características, incide completamente en vivir más años y con excelente calidad de vida. Desde la alimentación hasta las conexiones interpersonales, todo influye y por supuesto todas las personas quieren vivir muchos años para disfrutar a sus seres queridos y el mundo en que vivimos”, comentó Fernando Castro, Gerente General de Blue Zones Nicoya.

Actualmente, según datos de la Asociación Península de Nicoya Zona Azul y el Padrón Electoral del TSE, hay 58 personas mayores de 100 años en la península divididas de la siguiente manera: 22 en Nicoya, 19 en Santa Cruz, 9 en Carrillo, 5 en Nandayure y 3 en Hojancha. Asimismo, hay 10 personas que podrían cumplir 100 años antes del 31 de diciembre del 2023.

Según Blue Zones Nicoya, estas “son personas que en definitiva son un ejemplo de vida a seguir,

llenas de vida y que contagian con alegría lo que significa para ellos vivir tantos años”. Este aumento en su esperanza de vida se debe a factores tales como tener un plan de vida claro, centrarse en la familia, una fuerte red social, consumir agua mineral, una cena liviana, un poco de sol todos los días, así como una dieta basada en alimentos como maíz y frijoles.

Blue Zones Nicoya busca que a raíz de este documental, tanto los costarricenses como las personas extranjeras puedan proteger la zona azul de Nicoya y a sus habitantes longevos, apoyando el turismo rural que se realiza y que aboga por mantener vivas costumbres de la zona, así como apoyando el consumo de productos locales cultivados en la región que permitan rescatar lo autóctono de nuestro país.