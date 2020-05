Costa Rica: Multinacional NI apoya reactivación económica de sus proveedores locales

Plan de respuesta ante crisis por covid-19 incluye subsidios a emprendimientos, mantenimiento de contratos de suministros y acceso gratuito a sus programas de capacitación y licencias para educación, entre otras medidas.

Por Revista Summa

La multinacional National Instruments Corporation (NI) anunció el despliegue una serie de acciones como parte de su estrategia de respuesta ante la pandemia de covid-19 tendientes a apoyar la reactivación económica de su red de proveedores locales en la comunidad de Lagunilla en Heredia, donde mantiene sus operaciones en Costa Rica desde hace nueve años.

Dentro del plan de protección adoptado, la empresa concentrará parte de sus recursos en proteger y garantizar la sostenibilidad de los encadenamientos productivos desarrollados, como es el caso de los establecimientos de comida, personal de seguridad y limpieza, así como proveedores de suministros.

“Las empresas no operamos aisladas; somos parte de un tejido vivo e integrado. Sabemos que hay muchos emprendimientos que dependen de nosotros y consideramos fundamental contribuir con los esfuerzos de reactivación económica”, Carlos Rios, Gerente General de NI para Costa Rica.

Uno de los casos es el de las pequeñas sodas o emprendimientos familiares que brindan el servicio de alimentación que reciben los colaboradores como parte de los beneficios de trabajar en NI. Al enviar a todo el personal a trabajar desde la casa desde inicios de marzo, estos proveedores vieron disminuidas sus ventas hasta un 80%. Por esta razón, la empresa los contactó y les ha mantenido el pago del 100% de lo que les facturaban mensualmente antes de la emergencia.

La empresa apoyará a estos emprendimientos por espacio de tres meses. El giro correspondiente a marzo y abril fue transferido en la primera semana de mayo.

“Esperamos que entre los meses de junio y julio las medidas a nivel nacional y la situación del país en general permitan un retorno paulatino del confinamiento. En ese momento, valoraremos de nuevo el contexto, tanto a nivel interno de nuestra organización como externamente en el país, para proceder con una nueva actualización”, agregó Ríos.

Plan en marcha

NI desarrolla un plan de acción basado en tres ejes estratégicos: su gente, el país y la comunidad.

Colaboradores

● 100% de los colaboradores están trabajando desde la casa –incluso antes de que se hiciera la solicitud oficial– y no se han dado suspensiones de contratos ni despidos.

● Programa de bienestar: se amplió más allá de los colaboradores, incluyendo dinámicas y actividades semanalmente que permitan calidad de vida para los colaboradores y sus familias.

● Seguimiento y atención a todo el personal para garantizar que todos estén bien.

Comunidad y proveedores

● Para minimizar el impacto en las cadenas de proveedores, se han analizado los planes de compras de manera que podamos mantener la relación comercial y de paso motivar a los colaboradores. Por ejemplo, el café que se tenía presupuestado para comprar en marzo y abril para consumo en las instalaciones de la empresa, se adquirió y fue enviado por mensajería a cada uno de los empleados para que lo sigan disfrutando, pero ahora desde casa.

● Los pequeños locales de comida que vendían alimentos a los colaboradores de NI reciben una compensación mensual que les permita garantizar el ingreso de aquellos platos de comida que no venderán mientras los empleados estén trabajando desde la casa.

● Los contratos de seguridad y limpieza se mantienen de forma regular y además se brinda transporte y alimentación a las personas que brindan estos servicios para mantenerlos seguros durante la crisis.

● Se han realizado donaciones que rondan los $25.000 para kits de detección de COVID-19 y ayuda humanitaria a once organizaciones no gubernamentales que atienden población en condición de riesgo o vulnerabilidad.

Apoyo a la educación y desarrollo del país

● La empresa abrió sus planes de entrenamiento y algunas certificaciones de forma gratuita para potenciar el desarrollo de soluciones tecnológicas que ayuden a atender la emergencia desde diversos ámbitos.

● Se abrieron los accesos a programas y licencias de simulación para que los estudiantes puedan continuar sus procesos de aprendizaje mientras están cerrados los laboratorios de las universidades.

● Los planes de entrenamientos, certificaciones y programas se encuentran disponibles en https://learn.ni.com/training