Costa Rica: Mujeres encuentran libertad económica en la industria del hospedaje

Casi el 50% de los anfitriones en Costa Rica declaran ser mujeres.

Por Revista Summa

Airbnb celebra a las mujeres que están redefiniendo el turismo en Costa Rica, demostrando que su participación no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también transforma sus vidas y comunidades a través de su espíritu emprendedor y hospitalidad excepcional. En Costa Rica, casi el 50% de los anfitriones en Airbnb declaran ser mujeres que no solo abren sus hogares a viajeros de todo el mundo, sino que también a nuevas oportunidades económicas y sociales.

Liderazgo femenino: motor de hospitalidad, emprendimiento y desarrollo local

Aunque la paridad de género es una constante entre los anfitriones en general, las mujeres mayores de 60 años han encontrado en Airbnb una poderosa herramienta para reinventarse, representando el casi 50% de los anfitriones de este rango de edad. Ellas utilizan la plataforma no solo para generar ingresos, sino también para mantenerse activas y socialmente conectadas durante su etapa de retiro, rompiendo estereotipos y demostrando que el emprendimiento no tiene edad 3.

Este liderazgo femenino se traduce en hospitalidad de alta calidad: más del 30% de las anfitrionas costarricenses cuentan con la insignia de Super Anfitrión, y el 60% ha recibido calificaciones de 5 estrellas 4. Más allá del alojamiento, compartir un espacio se ha convertido en una vía para emprender, dinamizar el turismo y fortalecer el comercio local.

Para 2024, se estima que las anfitrionas en Costa Rica generaron ingresos de un promedio de 39 mil millones de colones compartiendo su espacio en Airbnb 5, resaltando el impacto económico de la plataforma en el emprendimiento femenino.

Historias que Inspiran: Transformación y Comunidad

Anaís Barrantes, San José: Detrás de cada anfitriona, hay una historia de transformación. Un ejemplo de ello es Anaís, una educadora de profesión, que encontró en Airbnb una vía para tener libertad financiera sin salir de casa y estar presente como madre soltera. Como anfitriona desde hace más de 6 años, ha convertido su hogar en un espacio de conexión cultural y una fuente de apoyo económico para su familia.

“Cuando escuché por primera vez la palabra Airbnb y su innovador concepto de hospedaje, de inmediato pensé: ‘bingo, aquí está mi oportunidad’”, comenta Anaís al recordar cómo empezó este viaje. “Aún recuerdo ese primer huésped. Venía de Canadá, mi corazón palpitaba de la emoción de pensar que podría estar frente a esa oportunidad que tanto estaba esperando de generar dinero desde mi casa y, efectivamente, así sucedió”. Actualmente, ser anfitriona sustenta un 70% de sus gastos.

La experiencia de Anaís va más allá de lo económico. Ser anfitriona le permite conocer personas de todos los rincones del mundo y darles la calidez de un hogar lejos de casa. Además, le permite estar más presente que nunca en la vida de su hija. “Hoy, soy mi propia jefe. Educo y formo los valores de mi hija, la acompaño en sus tareas, soy la presidente del comité de padres de familia y estoy profundamente agradecida por esta oportunidad de ser mamá a tiempo completo y generar dinero sin salir de casa”, expresó Anaís.

Las mujeres están transformando la industria del turismo con su liderazgo y hospitalidad. A través de su trabajo, no solo generan oportunidades económicas, sino que también fortalecen sus comunidades, demostrando que el turismo puede ser una herramienta poderosa para impulsar el crecimiento inclusivo y la equidad.