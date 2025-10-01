Costa Rica: Mujeres empresarias turísticas de Guanacaste podrán acceder a capital semilla y capacitación gratuita

El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Fundación Aliarse anuncian convocatoria exclusiva para mujeres dueñas o socias de micro, pequeñas y medianas empresas del sector turismo y ecoturismo.

Por Revista Summa

Con el objetivo de impulsar la competitividad, el empleo local y la sostenibilidad en Guanacaste, la Fundación Aliarse y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) lanzan la convocatoria del programa MIPYMES 360°, dirigido a mujeres empresarias turísticas de los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo y Liberia.

La iniciativa ofrece capital semilla no reembolsable y formación integral en gestión financiera, ventas, mercadeo y sostenibilidad, además de la oportunidad de establecer contactos estratégicos en ferias y eventos especializados.

Las empresas beneficiarias recibirán clases y acompañamiento de especialistas en distintas áreas de gestión, quienes brindarán herramientas para mejorar la rentabilidad y la innovación de los negocios turísticos.

El programa está abierto a mujeres entre 28 y 52 años que sean dueñas del 100% de sus negocios o socias con al menos un 50% de participación. Los emprendimientos deben contar con cédula jurídica, personería al día, permisos municipales y de salud vigentes, un mínimo de seis meses de operación continua y otros requisitos.

Entre las actividades elegibles se incluyen: cabinas y hospedaje rural, tours y transporte turístico, gastronomía y artesanías con experiencia, agroturismo y proyectos ecoturísticos.

El impacto esperado contempla un incremento en las ventas u ocupación de entre un 20% y un 40%, la posibilidad de obtener certificaciones en buenas prácticas y una mayor proyección comercial mediante redes sociales y plataformas digitales.

“Con MIPYMES 360° buscamos que las empresarias de Guanacaste tengan más oportunidades de crecer, diversificar sus negocios y ofrecer experiencias turísticas auténticas y sostenibles. Este programa es una apuesta por el desarrollo local y el fortalecimiento del liderazgo femenino en el sector turismo”, afirmó Katherine Mesén, directora de Empoderamiento Económico de la Fundación Aliarse.

La convocatoria estará abierta hasta el 18 de octubre y el formulario de aplicación se encuentra disponible en el Facebook oficial de Fundación Aliarse. Las mujeres interesadas también pueden escribir al correo [email protected] o al WhatsApp 8660-2622 para más información.