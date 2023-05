Costa Rica: Mitad de los hogares tienen deudas

90,3 % de los hogares posee algún activo, siendo el más importante (68 %) la vivienda en la cual residen.

Por Revista Summa

Los principales resultados de la Encuesta Financiera a Hogares (Enfiho) 2022, realizada por primera vez en Costa Rica, estiman que el 49,6% de los hogares (cerca de 864 mil) poseen algún tipo de deuda; de ellos el 11,4%, que equivale a cerca de 200 mil hogares, tiene deudas hipotecarias y el 44,6% (776 mil hogares) poseen deudas no hipotecarias.

La Enfiho recolecta información para conocer y profundizar el análisis de la situación financiera de los hogares en el país mediante la investigación de la tenencia, composición y valor de los principales activos y pasivos (endeudamiento de las personas) del hogar en general; temas que, hasta ahora, presentaban un vacío de información.

Dicha encuesta revela que el monto de la deuda o pasivo de mayor peso relativo, entre el valor total de las deudas investigadas, es por vivienda donde reside el hogar (46,1% del total), en términos de hogares corresponde a un 9,1% que tienen este tipo de crédito (poco más de 159 mil hogares). Su importancia relativa equivale a que son deudas mucho más cuantiosas que el resto de deudas investigadas. En promedio, el saldo de deuda por vivienda es de casi 25,2 millones de colones y la mediana1 se estima en 16 millones.

Entre las deudas no hipotecarias investigadas, las de préstamos personales son las más frecuentes entre las que otorgan instituciones financieras reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), con 19,1% de los hogares. El rubro de “Otros tipos de préstamos no hipotecarios” acumula un 26,8% de hogares con tenencia de estas, siendo el más común el crédito con casas comerciales (20,3%). Otras deudas que se consideran en este grupo, pero con mucho menor porcentaje de tenencia, son las de educación, las que tienen con casas de préstamo o de empeño, de familiares o amigos, prestamistas y compras a pagos o fiado.

Para el caso de las tarjetas de crédito, aunque un 20,6% de los hogares las utilizan, en su mayoría manifestaron realizar pagos de contado mensuales, en estas situaciones, no se consideraron como deuda. Solo el 5,9% de los hogares tienen personas que no realizaron pago de contado el periodo anterior y mantienen saldos de deuda pendientes de pagar en más de un periodo.

También, se destaca que los niveles y distribución de las deudas son diferentes entre la población según su nivel de ingreso. En el caso de las deudas hipotecarias la incidencia crece según el nivel de ingreso de los hogares. En los hogares de menor ingreso la incidencia de deudas hipotecarias es de 2,6%, mientras que para los hogares de mayor ingreso el porcentaje es del 31,7%. Las deudas no hipotecarias presentan el mismo comportamiento, estando presentes en el 32,8% de los hogares de menor ingreso y el 58,9% en los hogares de mayor ingreso.

Si se agrupan las deudas no hipotecarias, entre aquellas que son otorgadas por entidades financieras reguladas por la Superintendencia (tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos prendarios para vehículos y préstamos para educación) y aquellas que no lo son (almacenes comerciales, casas de préstamo o de empeño, familiares o amigos, prestamistas y a pagos o fiado), el comportamiento según el ingreso de los hogares cambia para el segundo grupo de deudas no hipotecarias , donde la incidencia es del 26,4% en los hogares de menor ingreso y del 16,2% en los hogares de ingresos altos.

Activos de los hogares

Con respecto a los activos (financieros y no financieros), los resultados de la Enfiho señalan que el 90,3% de los hogares posee algún activo, siendo el más importante la vivienda en que reside, con 68,0% de los hogares y que, además, representa el 69,1% del valor total de los activos. Dentro de los activos reales (activos con valor físico), en términos de posesión, el segundo más importante son los vehículos, con 48,9% de los hogares; sin embargo, los otros bienes inmuebles son de importancia relativa mayor en el valor total de los activos (20,1% del total de activos versus un 6,5% de los vehículos).

En cuanto a los activos financieros (ahorros o inversiones), el porcentaje de tenencia alcanza el 68,0% de los hogares, principalmente explicado por la tenencia de saldo en cuentas bancarias (67,9%). Si se observa el valor de los activos, se tiene que, entre los hogares que cuentan con al menos uno, el valor promedio se estima en 50,7 millones de colones mientras que la mediana es de ₡ 29 millones.

Entre los hogares de las zonas urbanas, el valor promedio y mediano de la vivienda en que reside el hogar es significativamente mayor respecto a los de la zona rural, el valor se duplica en ambos indicadores: ₡40 millones versus ₡20 millones la mediana y ₡54,8 millones frente a ₡27,0 millones el promedio, respectivamente.

Carga financiera de los hogares

Sobre la carga financiera, es decir, el pago mensual de cuotas que realizan las personas para pagar las deudas, la Enfiho 2022 estima que el 26,8% (casi 229 mil hogares) de los hogares con alguna deuda de las consideradas en la encuesta, tienen una carga financiera mayor al 30% de sus ingresos, es decir, los pagos mensuales para servir la deuda representan para estos hogares una tercera parte o más de sus ingresos.