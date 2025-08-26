Costa Rica: MICITT y TEC firman convenio para modernización del Estado

Alianza promoverá proyectos en ciberseguridad, desarrollo de software, inteligencia artificial y tecnologías emergentes.

Por Revista Summa

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC) firmaron un Convenio Marco de Cooperación Estratégica que fomentará la construcción de un Estado más moderno, eficiente e inclusivo a través del desarrollo tecnológico.

El convenio se enfocará en varias áreas clave como impulsar la creación de servicios digitales gubernamentales más eficientes y accesibles para la ciudadanía; promover y desarrollar proyectos innovadores en ciberseguridad, desarrollo de software, inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

Paula Bogantes, ministra del MICITT informó que con estos convenios también buscan fomentar el intercambio académico, la formación de talento humano especializado y la investigación aplicada para responder a las necesidades del entorno digital actual.

“Esta alianza estratégica entre el MICITT y el TEC es una clara muestra de nuestro compromiso para construir una Costa Rica a la vanguardia en tecnología. Al unir el conocimiento académico con la visión de gobierno, estamos sentando las bases para una transformación digital que impulse el desarrollo, la competitividad y fundamentalmente la calidad de vida de todos los costarricenses” señaló la ministra Bogantes.

Este esfuerzo conjunto también permitirá la implementación de programas de investigación aplicada, pasantías estudiantiles, y proyectos colaborativos. Estas iniciativas están diseñadas para generar soluciones tecnológicas innovadoras que beneficien directamente a la población y fortalezcan la infraestructura digital del país.

“Para el TEC este tipo de colaboraciones muestran la incidencia que la Universidad Pública tiene en la sociedad costarricense, más allá de la docencia, gracias a personas profesionales altamente capacitadas y un enfoque en la investigación y extensión, que da respuestas oportunas no sólo para la Costa Rica de hoy, sino para la Costa Rica que estamos construyendo para los próximos 50 años”, señaló la Ingeniera María Estrada Sánchez, rectora del Tecnológico de Costa Rica

La ingeniera Estrada recalcó que el convenio estará vigente por los próximos 2 años e irá más allá de la capacitación, incluyendo la implementación de proyectos conjuntos en temas como ciberseguridad, gobernanza digital e inteligencia artificial para promover una Costa Rica más moderna y eficiente.