Costa Rica: McDonald’s realizará feria de empleo para la zona oeste del GAM

Por Revista Summa

Arcos Dorados, franquicia que opera la marca McDonald’s en el país, realizará una feria de empleo en su restaurante ubicado en Ruta 27, e invita a todas las personas interesadas a postularse a las vacantes disponibles para distintos restaurantes de la zona oeste del Gran Área Metropolitana.

La feria de empleo se llevará a cabo el sábado 7 de febrero, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y está abierta a personas con o sin experiencia previa.

En total, la compañía estará ofreciendo alrededor de 40 vacantes, distribuidas en diferentes posiciones operativas, técnicas y de gerencia de restaurante, para los locales ubicados en: Escazú, Santa Ana, Guachipelín, Multiplaza Escazú, Ruta 27, Lindora y Belén.

Las posiciones que se estarán reclutando incluyen:

Colaboradores regulares

Líderes de experiencia

Técnicos de mantenimiento

Miembros de gerencia

La compañía, líder en servicio rápido y con 79 restaurantes en el país, continúa fortaleciendo su compromiso con la generación de empleo y el desarrollo del talento joven, mediante estas jornadas de reclutamiento.

“En Arcos Dorados buscamos crear un espacio donde las habilidades y experiencias de vida de cada persona se transformen en oportunidades para crecer y construir una carrera dentro de la empresa. Contamos con un equipo que valora la pasión y el compromiso, y estas ferias de empleo abren esa posibilidad de aprendizaje y desarrollo, sin importar si se cuenta o no con experiencia previa” señaló Marianela Ureña, gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica.

Beneficios de trabajar en McDonald’s

Ser parte del equipo de McDonald’s brinda múltiples beneficios que apoyan el desarrollo integral de sus colaboradores, entre ellos:

Asociación Solidarista

Estabilidad laboral y contrato formal desde el primer día

Horarios flexibles, con jornadas parciales o completas

Capacitación y entrenamiento continuo

Ambiente de respeto y trabajo en equipo multigeneracional

Trabajo cerca de casa

Alimentación durante la jornada laboral

Convenios de bienestar y salud

Las personas interesadas en postularse deben contar con noveno año aprobado, ser mayores de 18 años y tener disponibilidad para trabajar en horarios rotativos. Además, se busca personas con pasión por el servicio al cliente, comprometidas con el orden, la limpieza y el trabajo en equipo.