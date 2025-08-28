Costa Rica: McDonald’s anuncia su “Ruta de Empleo” para setiembre

Este mes, la iniciativa se realizará en restaurantes de Alajuela y el Oeste del Gran Área Metropolitana (GAM).

Por Revista Summa

Arcos Dorados, franquicia que opera la marca McDonald’s en América Latina y el Caribe, continúa en setiembre con su “Ruta de Empleo”, un espacio que acerca oportunidades laborales de forma directa y accesible.

“Queremos que más personas tengan acceso a una oportunidad laboral de manera sencilla. La Ruta de Empleo brinda un espacio para recibir orientación, evacuar dudas, postularse y formar parte de una empresa que impulsa el desarrollo de su gente”, expresó Marianela Ureña, Gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica.

Ruta de Empleo McDonald’s: Semana del 01 al 04 de setiembre

Día Restaurante Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Lunes 1 de setiembre McDonald’s Alajuela Oeste Martes 2 de setiembre McDonald’s City Mall Miércoles 3 de setiembre McDonald’s Tropicana Jueves 4 de setiembre McDonald’s Coyol

Ruta de Empleo McDonald’s: Semana del 08 al 11 de setiembre

Día Restaurante Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Lunes 08 de setiembre McDonald’s Escazú Martes 09 de setiembre McDonald’s Guachipelín Miércoles 10 de setiembre McDonald’s Santa Ana Jueves 11 de setiembre McDonald’s Alajuelita

Requisitos para aplicar

Noveno año aprobado.

Ser mayores de 18 años.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Pasión por el servicio al cliente y compromiso con el orden y limpieza.

McDonald’s ofrece múltiples beneficios para apoyar el desarrollo integral de sus colaboradores, entre ellos:

Horarios flexibles para balancear estudios y trabajo.

Entrenamiento continuo, formación y desarrollo de habilidades.

Convenios académicos y programa de descuentos.

Médico de empresa y programas de bienestar.

Línea gratuita de atención psicológica.

Asociación solidarista.

Alimentación, entre otros.

Algunas recomendaciones para las personas interesadas:

Presentarse dentro del horario indicado.

Estar preparados para una entrevista breve o completar un formulario en sitio.

Haber aplicado previamente por medio del siguiente enlace Login

En los próximos meses, McDonald’s estará llevando su Ruta de Empleo a nuevas regiones del país, ofreciendo a más personas la posibilidad de acceder a oportunidades laborales.