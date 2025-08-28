Costa Rica: McDonald’s anuncia su “Ruta de Empleo” para setiembre

Este mes, la iniciativa se realizará en restaurantes de Alajuela y el Oeste del Gran Área Metropolitana (GAM).
Por Revista Summa
Arcos Dorados, franquicia que opera la marca McDonald’s en América Latina y el Caribe, continúa en setiembre con su “Ruta de Empleo”, un espacio que acerca oportunidades laborales de forma directa y accesible.
“Queremos que más personas tengan acceso a una oportunidad laboral de manera sencilla. La Ruta de Empleo brinda un espacio para recibir orientación, evacuar dudas, postularse y formar parte de una empresa que impulsa el desarrollo de su gente”, expresó Marianela Ureña, Gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica.
Ruta de Empleo McDonald’s: Semana del 01 al 04 de setiembre
|Día
|Restaurante
|Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
|Lunes 1 de setiembre
|McDonald’s Alajuela Oeste
|Martes 2 de setiembre
|McDonald’s City Mall
|Miércoles 3 de setiembre
|McDonald’s Tropicana
|Jueves 4 de setiembre
|McDonald’s Coyol
Ruta de Empleo McDonald’s: Semana del 08 al 11 de setiembre
|Día
|Restaurante
|Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
|Lunes 08 de setiembre
|McDonald’s Escazú
|Martes 09 de setiembre
|McDonald’s Guachipelín
|Miércoles 10 de setiembre
|McDonald’s Santa Ana
|Jueves 11 de setiembre
|McDonald’s Alajuelita
Requisitos para aplicar
- Noveno año aprobado.
- Ser mayores de 18 años.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
- Pasión por el servicio al cliente y compromiso con el orden y limpieza.
McDonald’s ofrece múltiples beneficios para apoyar el desarrollo integral de sus colaboradores, entre ellos:
- Horarios flexibles para balancear estudios y trabajo.
- Entrenamiento continuo, formación y desarrollo de habilidades.
- Convenios académicos y programa de descuentos.
- Médico de empresa y programas de bienestar.
- Línea gratuita de atención psicológica.
- Asociación solidarista.
- Alimentación, entre otros.
Algunas recomendaciones para las personas interesadas:
- Presentarse dentro del horario indicado.
- Estar preparados para una entrevista breve o completar un formulario en sitio.
- Haber aplicado previamente por medio del siguiente enlace Login
En los próximos meses, McDonald’s estará llevando su Ruta de Empleo a nuevas regiones del país, ofreciendo a más personas la posibilidad de acceder a oportunidades laborales.