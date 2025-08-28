En Septiembre llega el ranking de las Empresas con Mejor Reputación Corporativa 2025
Costa Rica: McDonald’s anuncia su “Ruta de Empleo” para setiembre

Aug 28, 2025 | Noticias de Hoy

 Este mes, la iniciativa se realizará en restaurantes de Alajuela y el Oeste del Gran Área Metropolitana (GAM).  

Por Revista Summa

Arcos Dorados, franquicia que opera la marca McDonald’s en América Latina y el Caribe, continúa en setiembre con su “Ruta de Empleo”, un espacio que acerca oportunidades laborales de forma directa y accesible.

“Queremos que más personas tengan acceso a una oportunidad laboral de manera sencilla. La Ruta de Empleo brinda un espacio para recibir orientación, evacuar dudas, postularse y formar parte de una empresa que impulsa el desarrollo de su gente”, expresó Marianela Ureña, Gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica. 

Ruta de Empleo McDonald’s: Semana del 01 al 04 de setiembre 

DíaRestaurante
Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lunes 1 de setiembre McDonald’s Alajuela Oeste 
Martes 2 de setiembre McDonald’s City Mall 
Miércoles 3 de setiembre McDonald’s Tropicana 
Jueves 4 de setiembre McDonald’s Coyol 

Ruta de Empleo McDonald’s: Semana del 08 al 11 de setiembre 

DíaRestaurante
Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lunes 08 de setiembre McDonald’s Escazú 
Martes 09 de setiembre McDonald’s Guachipelín 
Miércoles 10 de setiembre McDonald’s Santa Ana 
Jueves 11 de setiembre McDonald’s Alajuelita 

Requisitos para aplicar 

  • Noveno año aprobado.   
  • Ser mayores de 18 años.   
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.   
  • Pasión por el servicio al cliente y compromiso con el orden y limpieza.   

McDonald’s ofrece múltiples beneficios para apoyar el desarrollo integral de sus colaboradores, entre ellos:   

  • Horarios flexibles para balancear estudios y trabajo.   
  • Entrenamiento continuo, formación y desarrollo de habilidades. 
  • Convenios académicos y programa de descuentos.   
  • Médico de empresa y programas de bienestar. 
  • Línea gratuita de atención psicológica.   
  • Asociación solidarista.   
  • Alimentación, entre otros.   

Algunas recomendaciones para las personas interesadas: 

  • Presentarse dentro del horario indicado. 
  • Estar preparados para una entrevista breve o completar un formulario en sitio. 
  • Haber aplicado previamente por medio del siguiente enlace Login 

En los próximos meses, McDonald’s estará llevando su Ruta de Empleo a nuevas regiones del país, ofreciendo a más personas la posibilidad de acceder a oportunidades laborales. 

