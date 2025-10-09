Costa Rica: McDonald’s anuncia la “Ruta de Empleo” de octubre

Horarios flexibles, convenios académicos y médico de empresa, son algunos de los beneficios que ofrece la compañía para sus colaboradores.

Por Revista Summa

Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en América Latina y el Caribe, continúa generando oportunidades laborales su “Ruta de Empleo”, iniciativa que facilita el acercamiento de las personas interesadas en formar parte del equipo de McDonald’s.

Durante octubre, distintos restaurantes abrirán sus puertas para recibir a quienes buscan empleo y deseen aplicar de forma directa y ágil.

“Con la Ruta de Empleo buscamos brindar una opción accesible y cercana, que resulta especialmente valiosa para quienes desean obtener su primer empleo formal, así como para todas aquellas personas que están en búsqueda de trabajo. Esta iniciativa les permite aclarar dudas y aplicar directamente en los restaurantes”, explicó Marianela Ureña, gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica.

La Ruta del mes de octubre se concentra en el Gran Área Metropolitana, con la participación de ocho restaurantes, que abren sus puertas a las personas interesadas y vecinos de la zona.

Ruta de Empleo McDonald’s: Semana del 13 al 16 de octubre

Día Restaurante Lunes 13 de octubre McDonald’s Coyol Martes 14 de octubre McDonald’s El Roble Miércoles 15 de octubre McDonald’s City Mall Jueves 16 de octubre McDonald’s Alajuela Centro

Ruta de Empleo McDonald’s: Semana del 20 al 23 de octubre

Día Restaurante Lunes 20 de octubre McDonald’s Santa Ana Martes 21 de octubre McDonald’s Santo Domingo Miércoles 22 de octubre McDonald’s Ruta 27 Jueves 23 de octubre McDonald’s Moravia

Los puestos disponibles en los distintos restaurantes incluyen: colaboradores, líderes de experiencia, miembros del equipo de gerencia, técnicos de mantenimiento, así como personal encargado de jardines y conservación.

Las personas interesadas en aplicar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Noveno año aprobado.

Ser mayores de 18 años.

Tener disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Mostrar pasión por el servicio al cliente y compromiso con el orden y limpieza.

Además, los candidatos y candidatas deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Presentarse dentro del horario establecido.

Estar preparados para una breve entrevista o completar un formulario en sitio.

Confirmar el restaurante y la fecha a la que desean asistir.

Haber aplicado previamente por medio del enlace Login.

Al obtener un puesto en uno de los restaurantes McDonald’s, la compañía ofrece una serie de beneficios que buscan apoyar el desarrollo integral de cada persona. Entre ellos se destacan: horarios flexibles que permiten balancear estudios y trabajo; programas de entrenamiento continuo y formación en habilidades para la vida; convenios académicos y descuentos especiales; médico de empresa, programas de bienestar, asociación solidarista y alimentación durante la jornada laboral, entre otros.

Además, la marca estará contratando personal para reforzar los equipos durante la temporada de fin de año, ofreciendo oportunidades ideales para quienes buscan empleo por un periodo corto o desean obtener su primera experiencia laboral. Es importante que, al asistir a la entrevista en la Ruta de Empleo, la persona aclare si busca una posición por temporada o permanente.

El horario de atención en cada uno de los restaurantes participantes será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.