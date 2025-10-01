Costa Rica: Masxmenos abre sus puertas en Liberia

La tienda fue diseñada con un modelo innovador, sostenible y en armonía con el ambiente.

Masxmenos llega a Liberia, importante centro turístico de la provincia de Guanacaste, este 1 de octubre, para ofrecer a las familias liberianas y a los visitantes de la zona una gran variedad de productos, servicios financieros, farmacia, entre otros.

La cadena de supermercados Walmart celebra así sus 20 años de estar en Costa Rica y reafirma su plan de crecimiento en el país, con la apertura de esta moderna tienda, en un cantón que ha experimentado un notable auge en los últimos años, impulsado por el turismo, la inversión en proyectos de gran envergadura y una diversificación de su base productiva.

Ubicado a 500 metros antes del cruce de Liberia, sobre la ruta 1, y con 2.175 m², este Masxmenos es el primero en Liberia y la tienda número 38 de este formato en Costa Rica, y forma parte del plan de inversión de la compañía de US$600 millones y la generación de 3.000 empleos directos en los próximos cinco años en el país.

Mónica Elizondo, especialista senior de Asuntos Corporativos de Walmart, aseguró que con esta apertura, la compañía reafirma su propósito de seguir promoviendo bienestar para que las familias puedan vivir mejor, al mismo tiempo que fortalece el desarrollo local y genera más empleo formal, al incorporar a 42 personas de la zona a su equipo de trabajo.

“Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con el crecimiento sostenible y el impulso a las comunidades donde tenemos presencia”, dijo Elizondo.

Diseñada bajo un modelo innovador, sostenible y en armonía con el ambiente, este Masxmenos incluye paneles solares, sistemas de ahorro en consumo de agua y energía, válvula presurizadora de agua, mingitorios secos, sistemas especiales de refrigeración CO2, aire acondicionado, así como estaciones de carga semi-rápida para vehículos eléctricos. Además, cuenta con 67 parqueos para vehículos y 6 para motos.

Desde octubre del 2024, la compañía ha inaugurado 13 nuevos puntos de venta de sus diferentes formatos (Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí) en Costa Rica, que representan más de 300 nuevos empleos. Con estas aperturas, la compañía suma un total de 341 tiendas en todo el país, de las cuales 23 se encuentran en la provincia de Guanacaste.